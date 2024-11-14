Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

4 м/c,

ю-з.

 761мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 98,37
EUR 104,29
Лурье против лже-Беглова
Наташа Королева дает показания
Малый бизнес и "Честный знак"
Дом Радио
За ЗСД заплатят досрочно
Лекарства нельзя водителям
Штрафы на платных дорогах
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Город В Санкт-Петербурге завершается навигация для маломерных судов

В Санкт-Петербурге завершается навигация для маломерных судов

417
2 комментария

В Санкт-Петербурге завершается навигация для маломерных судов — соответствующее распоряжение выпустил Комитет по транспорту северной столицы.

В первом пункте документа говорится:

«Закрыть водные пути Санкт-Петербурга для движения судов и водные объекты для плавания на маломерных судах в Санкт-Петербурге с 00 часов 00 минут 15 ноября 2024 года».

Это не распространяется на суда и маломерные суда, используемые в мероприятиях по обеспечению контроля за безопасностью судоходства, задействованных в аварийно-спасательных и природоохранных мероприятиях, в мероприятиях по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в работах по содержанию текущему ремонту городского имущества, а также маломерных рыбопромысловых судов, используемых в целях добычи водных биологических ресурсов.

Согласно определению, маломерным считается судно, длина которого не больше двадцати метров и общее количество людей на борту не больше 12.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Сила в Правде!!
27 минут
одним можно а другим нельзя... кин-дза-дза.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
ГК «ПСК» шестой год подряд в числе надёжных застройщиков России
13 ноября, 17:00
Новости компаний
БСПБ признан «Человекоцентричной компанией года» за персональный подход в обслуживании участников ВЭД
13 ноября, 16:25
Новости компаний
GloraX объявил о развитии направления регионального мастер-девелопмента на форуме MREF
13 ноября, 15:15
ТОП 5
Новости компаний
Будущее не за горами: в Петербурге набирает популярность проект «На Царскосельских холмах»
13 ноября, 18:00
Клиенты Sber Private Banking и СберПервого могут оформить Кредитную СберКарту Премиум
13 ноября, 17:08
«Ростелеком» в Петербурге и Ленобласти предложил новые тарифы на услуги для дома и семьи
13 ноября, 17:04
ГК «ПСК» шестой год подряд в числе надёжных застройщиков России
13 ноября, 17:00
БСПБ признан «Человекоцентричной компанией года» за персональный подход в обслуживании участников ВЭД
13 ноября, 16:25
GloraX объявил о развитии направления регионального мастер-девелопмента на форуме MREF
13 ноября, 15:15
В Санкт-Петербурге эксперты назвали смартфоны, которые чаще всего сдают в трейд-ин
13 ноября, 14:48
Setl Group выплатил 9-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-01
13 ноября, 14:20
В жилом квартале Respect возводится пятый этаж
13 ноября, 13:30
В квартале «Окла» появилось игровое оборудование известной фирмы
13 ноября, 13:01
Сбер: мужчины СЗФО оказались «улыбчивее» женщин
12 ноября, 16:12
Платформа X-BAZ.ru приглашает к сотрудничеству продавцов автозапчастей
12 ноября, 14:40