В Санкт-Петербурге завершается навигация для маломерных судов — соответствующее распоряжение выпустил Комитет по транспорту северной столицы.

В первом пункте документа говорится:

«Закрыть водные пути Санкт-Петербурга для движения судов и водные объекты для плавания на маломерных судах в Санкт-Петербурге с 00 часов 00 минут 15 ноября 2024 года».

Это не распространяется на суда и маломерные суда, используемые в мероприятиях по обеспечению контроля за безопасностью судоходства, задействованных в аварийно-спасательных и природоохранных мероприятиях, в мероприятиях по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в работах по содержанию текущему ремонту городского имущества, а также маломерных рыбопромысловых судов, используемых в целях добычи водных биологических ресурсов.

Согласно определению, маломерным считается судно, длина которого не больше двадцати метров и общее количество людей на борту не больше 12.