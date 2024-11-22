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Политика Зеленский лишил госнаград Киркорова, патриарха Кирилла за «поддержку России». Под санкциями 24 человека

Зеленский лишил госнаград Киркорова, патриарха Кирилла за «поддержку России». Под санкциями 24 человека

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10 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который лишает государственных наград 24 человек. «За поддержку России», как говорится на сайте главы государства, лишаются наград представители культуры, религиозные деятели, действующие российские политики и бывшие украинские политики.

Наград бессрочно лишены Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, посол России в Белоруссии Борис Грызлов, певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин, композитор Игорь Крутой, дирижер Валерий Гергиев, скрипач и дирижер Владимир Спиваков. В списке также певицы украинского происхождения Ани Лорак и Таисия Повалий.

Зеленский лишил государственных наград и бывших украинских политиков: главу движения «Другая Украина», бывшего лидера запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, экс-депутатов Рады Тараса Козака, Андрея Деркача и Олега Царева. Наград лишены бывшие премьер-министр Николай Азаров и вице-премьер Дмитрий Табачник, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

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Комментарии
10
Cashmare
16 минут
а вечером дома напялит на себя все эти цацки, и будет в труселях из комнаты в комнату бегать, брякать, тряся носом, испачканным в каком-то белом порошке
282799367
22 минуты
Киркорова-то еще понятно, за что. А вот от "поддержки" попа, толкающего "опиум для народа", Зеленский, скорее, выиграл.
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