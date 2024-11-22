Зеленский лишил госнаград Киркорова, патриарха Кирилла за «поддержку России». Под санкциями 24 человека

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который лишает государственных наград 24 человек. «За поддержку России», как говорится на сайте главы государства, лишаются наград представители культуры, религиозные деятели, действующие российские политики и бывшие украинские политики.

Наград бессрочно лишены Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, посол России в Белоруссии Борис Грызлов, певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин, композитор Игорь Крутой, дирижер Валерий Гергиев, скрипач и дирижер Владимир Спиваков. В списке также певицы украинского происхождения Ани Лорак и Таисия Повалий.