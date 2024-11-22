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Финансы Евро на Форексе превысил 108 рублей, доллар — 103 рубля

Евро на Форексе превысил 108 рублей, доллар — 103 рубля

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57 комментариев

Курс иностранных валют к рублю продолжает расти. На международном рынке Forex 21 ноября евро подорожал до 108 рублей, доллар — до 103 рублей, следует из данных портала Investing.

По данным на 11:58 мск, курс евро вырос на 2 %, до 108,3 рубля. Курс доллара к тому же моменту — на 2,3 %, до 103,6 рубля. Это близко к тем значениям, что наблюдаются на российском межбанковском рынке.

После введения санкций США в отношении Московской биржи в июне 2024 года на ней перестали торговаться доллар и евро. Официальный курс этих валют устанавливается Банком России на основании внебиржевых торгов и данных банков. На 22 ноября ЦБ установил курс доллара на уровне 100,68 рубля, евро — 106,08 рубля.

Курс китайского юаня по прежнему определяется на бирже. По данным на 11:52 мск, он практически не изменился с момента окончания вчерашних торгов и составил 13,95 рубля.

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Комментарии
57
Гротеск
1 час
отлично... теперь за доллар и евро получим больше рублей...
Cashmare
1 час
надо ещё гиперзвуковой валежник запулить куда-нибудь, чтобы сразу количество нулей увеличилось
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