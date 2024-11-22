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Происшествия Под Петербургом за пьяную езду задержали мужчину, в чьей биографии приговор за групповое изнасилование и убийство

Под Петербургом за пьяную езду задержали мужчину, в чьей биографии приговор за групповое изнасилование и убийство

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12 комментариев

Сотрудники ДПС на Новоприозерском шоссе остановили подозрительный «Солярис» с не менее подозрительным мужчиной за рулем. В прошлом он совершал куда более серьезные преступления.

Как стало известно «Фонтанке», 21 ноября около девяти утра дорожная полиция остановила машину рядом с деревней Агалатово. За рулем сидел мужчина, который на вид был в состоянии опьянения. Он отказался от освидетельствования.

После проверки личности выяснилось, что он находится под надзором отдела полиции в Красногвардейском районе, куда он и был передан.

29-летний петербуржец в июне 2021 года услышал приговор за групповое изнасилование, убийство и разбой. В 2013 и 2011 годах его также судили за разбой, а в 2011 за грабеж.

Кроме этого, водитель лишен прав, так что ему грозит новая статья за пьяную езду без удостоверения.

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Комментарии
12
igoruha
51 минута
а догадайтесь с трёх раз, как это он так быстро оказался на свободе
мухомор
1 час
то есть в 21 году рецидивист получает срок за изнасилование и убийство, а в 24 даже не на СВО, а в Агалатово. ну такое себе
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