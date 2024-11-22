Под Петербургом за пьяную езду задержали мужчину, в чьей биографии приговор за групповое изнасилование и убийство

Сотрудники ДПС на Новоприозерском шоссе остановили подозрительный «Солярис» с не менее подозрительным мужчиной за рулем. В прошлом он совершал куда более серьезные преступления.

Как стало известно «Фонтанке», 21 ноября около девяти утра дорожная полиция остановила машину рядом с деревней Агалатово. За рулем сидел мужчина, который на вид был в состоянии опьянения. Он отказался от освидетельствования.

После проверки личности выяснилось, что он находится под надзором отдела полиции в Красногвардейском районе, куда он и был передан.

29-летний петербуржец в июне 2021 года услышал приговор за групповое изнасилование, убийство и разбой. В 2013 и 2011 годах его также судили за разбой, а в 2011 за грабеж.