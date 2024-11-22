Угадайте фильм по декорациям и костюмам: тест для любителей советского кинематографа

Наши архангельские коллеги сходили на выставку «Мосфильм 100: мы и кино», где представлены оригинальные костюмы и реквизит из легендарных советских кинолент. И, вдохновившись, сделали занимательный тест для любителей советских фильмов. А теперь попробуйте отгадать, в какой киноленте вы видели костюмы с выставки.