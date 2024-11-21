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Финансы Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова покидает свой пост. Она курировала QR-коды и цифровой рубль

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова покидает свой пост. Она курировала QR-коды и цифровой рубль

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9 комментариев

Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова покидает свой пост с 2 декабря. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба регулятора.

«Ольга Скоробогатова — один из главных архитекторов многих ключевых инновационных проектов на финансовом рынке в России. Ее стратегическое видение и умение воплощать в жизнь сложные технологические решения позволили создать в России продвинутую платежную инфраструктуру, которой мы можем по праву гордиться. По-настоящему ценность этой инфраструктуры для страны проявилась в 2022 году», — сказала председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, чьи слова приводятся в релизе.

Освободившийся пост заместителя председателя займет директор департамента информационных технологий Зульфия Кахруманова. В ее ведение также перейдут департамент финансовых технологий и операционный департамент. Департамент национальной платежной системы будет курировать первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.

Ольга Скоробогатова родилась в Московской области, закончила Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова и получила степень МВА по управлению и экономике в Калифорнийском университете, работала заместителем председателя правления Росбанка.

Она пришла в Банк России в 2014 году, сразу на должность заместителя председателя, что, как отмечает издание Frank Media, происходит редко. В 2016 году Скоробогатова получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2017-м стала первым зампредом ЦБ. Кроме нее в таком ранге работают еще два человека — Дмитрий Тулин и Владимир Чистюхин. Скоробогатова курировала развитие национальной платежной системы и внедрение технологических изменений, в том числе QR-кода и цифрового рубля.

Зульфия Кахруманова родилась в Дагестане, окончила Дагестанский политехнический институт и Высшую школу экономики. До 2015 года она работала в государственных организациях и частных компаниях, в том числе в Росбанке, а после перешла на работу в департамент информационных технологий ЦБ, который впоследствии и возглавила.

Ранее Банк России покинула зампред Ксения Юдаева. В начале ноября она стала исполнительным директором Международного валютного фонда по России и Сирии.

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Комментарии
9
Отец Родной
51 минута
Не выкурировала, выходит
Devis
47 минут
Эльвира, Зульфия, ... Главный аудитор Банка России - В.П. Горегляд
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