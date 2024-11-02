Ушедшая из ЦБ Ксения Юдаева избрана исполнительным директором МВФ

В МВФ Юдаева станет представлять Россию и Сирию. Она сменила на этом посту Алексея Можина, который, в свою очередь, получил должность советника председателя Центробанка.

Бывшая советница Набиуллиной работала в ЦБ с 2013 года. Информация о том, что она уходит с поста в связи с решением «продолжить работу за его пределами» 31 октября появилась на сайте регулятора.