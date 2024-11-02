Ушедшая из ЦБ Ксения Юдаева избрана исполнительным директором МВФ

Экс-советник председателя Банка России Ксения Юдаева избрана исполнительным директором Международного валютного фонда (МВФ). Об этом 2 октября сообщает ТАСС.
В МВФ Юдаева станет представлять Россию и Сирию. Она сменила на этом посту Алексея Можина, который, в свою очередь, получил должность советника председателя Центробанка.
Бывшая советница Набиуллиной работала в ЦБ с 2013 года. Информация о том, что она уходит с поста в связи с решением «продолжить работу за его пределами» 31 октября появилась на сайте регулятора.
Юдаева находится под санкциями США, как и другие члены руководства ЦБ. Получит ли она американскую визу для работы в Вашингтоне или будет работать дистанционно, пока неизвестно.
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