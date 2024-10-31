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Финансы Ксения Юдаева покидает пост советника председателя Банка России

Ксения Юдаева покидает пост советника председателя Банка России

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9 комментариев

Ксения Юдаева уходит с поста советника председателя Банка России в связи с решением «продолжить работу за его пределами». Информация об этом 31 октября появилась на сайте регулятора.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила вклад Юдаевой в становление публично-правового института. «Именно она помогла внедрить механизм таргетирования инфляции. Вместе с ней мы проходили через череду кризисов. И каждый раз ее знания, умение видеть картину целиком, острота реакции помогали формулировать точный ответ на эти вызовы», — цитирует главу российского ЦБ пресс-служба.

По словам Набиуллиной, то, что финансовую стабильность удалось сохранить во время кризисов, — это во многом заслуга Юдаевой.

В релизе Банка России не сообщается, чем именно займется Ксения Юдаева после, однако СМИ еще в сентябре писали, что она может стать исполнительным директором от России в Международном валютном фонде (МВФ), сменив на этом посту экономиста Алексея Можина. Выдвинуть Юдаеву на эту должность ранее поручил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Комментарии
9
280896530
47 минут
Валит, короче, Ксения. Время настало.
pgrad
28 минут
Бегут крысы с корабля?
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