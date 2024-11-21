«Времени на споры сейчас нет». Ленобласть будет изымать подвалы для оборудования укрытий

У жителей Ленинградской области будут изымать заглубленные подвалы для оборудования в них укрытий. Эта мера необходима для обеспечения безопасности на случай чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем телеграм-канале в четверг, 21 ноября.

По словам Дрозденко, пока неизвестно, будет ли решение временным или постоянным. Он отметил, что «времени на споры сейчас нет». Принятая мера в скором времени будет оформлена как решение оперативного штаба.

«Подвалы, которые изымем и отремонтируем, в том числе будем предоставлять молодежным, социальным клубам и волонтерам», — отметил губернатор Ленобласти.

Накануне Дрозденко провел совещание о ходе инвентаризации и передачи укрытий на баланс муниципальных образований. По его итогам губернатор Ленобласти поручил завершить передачу и инвентаризацию укрытий до 1 декабря, а также разместить на официальных сайтах информацию о расположении укрытий, готовых принять граждан, до 10 декабря.

Кроме того, до 30 декабря в жилых кварталах должна быть размещена информация о месте расположения укрытий. Также глава региона поручил разработать программу по приведению вновь переданных объектов в нормативное состояние до 1 апреля 2025 года. «Для дотационных районов процент софинансирования по программе будет увеличен», — отметил губернатор.

Напомним, что в начале сентября этого года юридическая группа «Правовая помощь ЖКХ» опубликовала письмо от Жилищного агентства Выборгского района Петербурга, адресованное управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК и ЖК. В документе говорилось о необходимости оборудовать укрытия в многоквартирных домах.

Тогда в комитете по законности «Фонтанке» пояснили, что городом предусмотрено финансирование на обустройство именно бомбоубежищ (ЗС ГО). При этом заглубленные помещения «не относятся к ЗС ГО, но выполняют схожие функции по укрытию населения. Содержание данных объектов осуществляется за счет средств собственников (общедомового имущества или объекта)».