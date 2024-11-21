Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

облачно, без осадков

ощущается как -1

3 м/c,

южн.

 739мм 79%
Подробнее
5 Пробки
USD 100,22
EUR 105,81
Новый глава КГИОП
Вода в Петербурге
Дом Радио
Перепланировка в старых домах
Промышленный Петербург
Поэма о Новороссии в Филармонии
S.T.A.L.K.E.R. 2 - что грозит геймерам?
Тысяча задач для поезда ВСМ
Общество «Времени на споры сейчас нет». Ленобласть будет изымать подвалы для оборудования укрытий

«Времени на споры сейчас нет». Ленобласть будет изымать подвалы для оборудования укрытий

4 908
19 комментариев

У жителей Ленинградской области будут изымать заглубленные подвалы для оборудования в них укрытий. Эта мера необходима для обеспечения безопасности на случай чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем телеграм-канале в четверг, 21 ноября.

По словам Дрозденко, пока неизвестно, будет ли решение временным или постоянным. Он отметил, что «времени на споры сейчас нет». Принятая мера в скором времени будет оформлена как решение оперативного штаба. 

«Подвалы, которые изымем и отремонтируем, в том числе будем предоставлять молодежным, социальным клубам и волонтерам», — отметил губернатор Ленобласти. 

Накануне Дрозденко провел совещание о ходе инвентаризации и передачи укрытий на баланс муниципальных образований. По его итогам губернатор Ленобласти поручил завершить передачу и инвентаризацию укрытий до 1 декабря, а также разместить на официальных сайтах информацию о расположении укрытий, готовых принять граждан, до 10 декабря. 

Кроме того, до 30 декабря в жилых кварталах должна быть размещена информация о месте расположения укрытий. Также глава региона поручил разработать программу по приведению вновь переданных объектов в нормативное состояние до 1 апреля 2025 года. «Для дотационных районов процент софинансирования по программе будет увеличен», — отметил губернатор.

Напомним, что в начале сентября этого года юридическая группа «Правовая помощь ЖКХ» опубликовала письмо от Жилищного агентства Выборгского района Петербурга, адресованное управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК и ЖК. В документе говорилось о необходимости оборудовать укрытия в многоквартирных домах. 

Тогда в комитете по законности «Фонтанке» пояснили, что городом предусмотрено финансирование на обустройство именно бомбоубежищ (ЗС ГО). При этом заглубленные помещения «не относятся к ЗС ГО, но выполняют схожие функции по укрытию населения. Содержание данных объектов осуществляется за счет средств собственников (общедомового имущества или объекта)».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY12
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY18
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
20
NPC
21 минута
Искандеры всё ещё смеются?
Snow*
15 минут
таки время было на то чтобы продавать советские убежища, потом время было на то чтобы пилить бюджеты на строительство новых. А теперь время вышло - не до споров, будем просто отнимать чужую собственность.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Дома петербуржцев становятся умнее
21 ноября, 13:47
Новости компаний
Самозанятый хакатон: итоги
20 ноября, 17:42
Новости компаний
Как мода на здоровый образ жизни помогает девелоперам продавать недвижимость
20 ноября, 15:39
ТОП 5
Новости компаний
GloraX получил разрешение на строительство первой очереди нового жилого комплекса во Владимире
21 ноября, 15:15
Дома петербуржцев становятся умнее
21 ноября, 13:47
Популярное место в квартире: какой хотят видеть кухню современные новоселы
20 ноября, 18:00
Самозанятый хакатон: итоги
20 ноября, 17:42
Бульвар Белых ночей — победитель премии
20 ноября, 16:00
Как мода на здоровый образ жизни помогает девелоперам продавать недвижимость
20 ноября, 15:39
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» принял участие в Airshow China
20 ноября, 11:43
В Пушкинском районе Петербурга ещё 825 школьников будут учиться рядом с домом
19 ноября, 18:00
Основатель приложения для владельцев собак из Петербурга принимает участие в реалити-шоу для стартаперов
19 ноября, 17:05
Банк «Санкт-Петербург» стал победителем премии
19 ноября, 16:40
Выше облаков: Setl Group покоряет новые вершины
19 ноября, 16:05
«ПСК Эксперт»: Несбывшиеся прогнозы в недвижимости
19 ноября, 15:00