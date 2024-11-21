Госдума приняла федеральный бюджет на 2025–2027 годы

Депутаты Госдумы 21 ноября в третьем чтении приняли закон о федеральном бюджете на 2025–2027 годы. Информация от этом появилась в телеграм-канале нижней палаты парламента.
«Главный финансовый документ страны должен в полной мере обеспечивать все социальные обязательства, решать задачи развития и отвечать на вызовы, с которыми столкнулась наша страна. Принятый сегодня закон о федеральном бюджете все эти задачи решает», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводятся в релизе.
За принятие законопроекта проголосовали 335 депутатов (74,4%), против — один, воздержались 77 (17,1%).
Главными приоритетами бюджета стали социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение потребностей обороны и технологический суверенитет. Документ предусматривает выделение на социальную политику 6,9 трлн рублей в 2025 году и 21,3 трлн — за три года. На семейную ипотеку планируют направить 637 млрд рублей в 2025 году и 1,5 трлн рублей за три года. 2,87 трлн рублей в следующем году пойдут на национальную оборону, 2,2 трлн — на национальную безопасность и правоохранительную деятельность.
Доходы бюджета по итогам 2025 года прогнозируются на уровне 40,3 трлн рублей, расходы — 41,5 трлн. Дефицит составит 1,173 трлн рублей (0,5% ВВП).
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