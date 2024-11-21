Госдума приняла федеральный бюджет на 2025–2027 годы

«Главный финансовый документ страны должен в полной мере обеспечивать все социальные обязательства, решать задачи развития и отвечать на вызовы, с которыми столкнулась наша страна. Принятый сегодня закон о федеральном бюджете все эти задачи решает», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводятся в релизе.

Главными приоритетами бюджета стали социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение потребностей обороны и технологический суверенитет. Документ предусматривает выделение на социальную политику 6,9 трлн рублей в 2025 году и 21,3 трлн — за три года. На семейную ипотеку планируют направить 637 млрд рублей в 2025 году и 1,5 трлн рублей за три года. 2,87 трлн рублей в следующем году пойдут на национальную оборону, 2,2 трлн — на национальную безопасность и правоохранительную деятельность.