Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

облачно, без осадков

ощущается как -1

3 м/c,

южн.

 739мм 79%
Подробнее
5 Пробки
USD 100,22
EUR 105,81
Новый глава КГИОП
Вода в Петербурге
Дом Радио
Перепланировка в старых домах
Промышленный Петербург
Поэма о Новороссии в Филармонии
S.T.A.L.K.E.R. 2 - что грозит геймерам?
Тысяча задач для поезда ВСМ
Общество Финансы Госдума приняла федеральный бюджет на 2025–2027 годы

Госдума приняла федеральный бюджет на 2025–2027 годы

1 215
8 комментариев

Депутаты Госдумы 21 ноября в третьем чтении приняли закон о федеральном бюджете на 2025–2027 годы. Информация от этом появилась в телеграм-канале нижней палаты парламента.

«Главный финансовый документ страны должен в полной мере обеспечивать все социальные обязательства, решать задачи развития и отвечать на вызовы, с которыми столкнулась наша страна. Принятый сегодня закон о федеральном бюджете все эти задачи решает», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводятся в релизе.

За принятие законопроекта проголосовали 335 депутатов (74,4%), против — один, воздержались 77 (17,1%).

Главными приоритетами бюджета стали социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение потребностей обороны и технологический суверенитет. Документ предусматривает выделение на социальную политику 6,9 трлн рублей в 2025 году и 21,3 трлн — за три года. На семейную ипотеку планируют направить 637 млрд рублей в 2025 году и 1,5 трлн рублей за три года. 2,87 трлн рублей в следующем году пойдут на национальную оборону, 2,2 трлн — на национальную безопасность и правоохранительную деятельность.

Доходы бюджета по итогам 2025 года прогнозируются на уровне 40,3 трлн рублей, расходы — 41,5 трлн. Дефицит составит 1,173 трлн рублей (0,5% ВВП).

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
tigr
1 час
спасибо президенту довел народ до пропасти.
282556445
2 часа
Пушки вместо масла.Вместо национальной обороны по факту национальное нападение.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Дома петербуржцев становятся умнее
21 ноября, 13:47
Новости компаний
Самозанятый хакатон: итоги
20 ноября, 17:42
Новости компаний
Как мода на здоровый образ жизни помогает девелоперам продавать недвижимость
20 ноября, 15:39
ТОП 5
Новости компаний
GloraX получил разрешение на строительство первой очереди нового жилого комплекса во Владимире
21 ноября, 15:15
Дома петербуржцев становятся умнее
21 ноября, 13:47
Популярное место в квартире: какой хотят видеть кухню современные новоселы
20 ноября, 18:00
Самозанятый хакатон: итоги
20 ноября, 17:42
Бульвар Белых ночей — победитель премии
20 ноября, 16:00
Как мода на здоровый образ жизни помогает девелоперам продавать недвижимость
20 ноября, 15:39
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» принял участие в Airshow China
20 ноября, 11:43
В Пушкинском районе Петербурга ещё 825 школьников будут учиться рядом с домом
19 ноября, 18:00
Основатель приложения для владельцев собак из Петербурга принимает участие в реалити-шоу для стартаперов
19 ноября, 17:05
Банк «Санкт-Петербург» стал победителем премии
19 ноября, 16:40
Выше облаков: Setl Group покоряет новые вершины
19 ноября, 16:05
«ПСК Эксперт»: Несбывшиеся прогнозы в недвижимости
19 ноября, 15:00