«Попытка проникновения». Двух охранников Wildberries порезали ножом в Шушарах

Двое охранников отбивались от человека с ножом в сортировочном центре Wildberries в Пушкинском районе Петербурга. По предварительным данным, в больнице оказался и сам агрессор.

Как стало известно «Фонтанке» 21 ноября, накануне вечером скорая увезла с Московского шоссе, 143, двух охранников 29 и 48 лет. Младший попал в руки медиков с раной предплечья, старший — с колото-резаной раной паховой области. Состояние обоих оценили как среднетяжёлое.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что охранники предотвратили попытку проникновения в сортировочный центр. Пробраться в логоцентр пытался молодой человек, который не работает в компании. Он ранил двух человек и сбежал.

«Представители охранного предприятия доставлены в больницу с ранениями, которые не влекут серьезных последствий их здоровью и жизнедеятельности. Мы находимся на связи с родственниками пострадавших, а также окажем необходимую помощь в лечении и восстановлении», — рассказали в пресс-службе.