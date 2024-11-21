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Происшествия «Попытка проникновения». Двух охранников Wildberries порезали ножом в Шушарах

«Попытка проникновения». Двух охранников Wildberries порезали ножом в Шушарах

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10 комментариев

Двое охранников отбивались от человека с ножом в сортировочном центре Wildberries в Пушкинском районе Петербурга. По предварительным данным, в больнице оказался и сам агрессор.

Как стало известно «Фонтанке» 21 ноября, накануне вечером скорая увезла с Московского шоссе, 143, двух охранников 29 и 48 лет. Младший попал в руки медиков с раной предплечья, старший — с колото-резаной раной паховой области. Состояние обоих оценили как среднетяжёлое.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что охранники предотвратили попытку проникновения в сортировочный центр. Пробраться в логоцентр пытался молодой человек, который не работает в компании. Он ранил двух человек и сбежал.

«Представители охранного предприятия доставлены в больницу с ранениями, которые не влекут серьезных последствий их здоровью и жизнедеятельности. Мы находимся на связи с родственниками пострадавших, а также окажем необходимую помощь в лечении и восстановлении», — рассказали в пресс-службе.

По словам одного из пострадавших, с ножом на него и коллегу набросился мужчина, который пришёл устраиваться на работу.

По информации «Фонтанки», в ночь на 21 ноября к медикам с ушибами сам пришёл 24-летний житель Пушкина. Он заявил, что в среду вечером на Московском шоссе, 143, его били трое охранников.

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Комментарии
10
Cashmare
1 час
возвращение в семью через паховую область
282493173
1 час
битва за вайлдберис продолжается
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