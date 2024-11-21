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Власть Песков рассказал о мерах по снижению угроз атак БПЛА

Песков рассказал о мерах по снижению угроз атак БПЛА

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13 комментариев

Для снижения угрозы атак российская армия применяет эшелонированные системы ПВО. Об этом представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал РИА Новости в интервью, опубликованном 21 ноября.

«Здесь, конечно, в первую очередь работают наши военные, они создают эшелонированные системы ПВО, чтобы снижать до минимума угрозу от таких атак дронов», — отметил Песков.

К сожалению, абсолютной эффективности не достичь.

«Но, конечно же, полностью на 100 процентов эффективной ни одна система быть не может. Поэтому пока что трагедии до сих пор иногда случаются», — добавил пресс-секретарь президента.

Единственный способ предотвратить подобные трагедии, по словам Пескова, это достижение всех целей спецоперации.

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Комментарии
15
houspi
29 минут
Кто будет нести ответственность за эти трагедии?
Komisar8488
39 минут
Он снова вошел не в ту дверь
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