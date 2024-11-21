Песков рассказал о мерах по снижению угроз атак БПЛА

«Здесь, конечно, в первую очередь работают наши военные, они создают эшелонированные системы ПВО, чтобы снижать до минимума угрозу от таких атак дронов», — отметил Песков.

«Но, конечно же, полностью на 100 процентов эффективной ни одна система быть не может. Поэтому пока что трагедии до сих пор иногда случаются», — добавил пресс-секретарь президента.