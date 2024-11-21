Песков рассказал о мерах по снижению угроз атак БПЛА

Для снижения угрозы атак российская армия применяет эшелонированные системы ПВО. Об этом представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал РИА Новости в интервью, опубликованном 21 ноября.
«Здесь, конечно, в первую очередь работают наши военные, они создают эшелонированные системы ПВО, чтобы снижать до минимума угрозу от таких атак дронов», — отметил Песков.
К сожалению, абсолютной эффективности не достичь.
«Но, конечно же, полностью на 100 процентов эффективной ни одна система быть не может. Поэтому пока что трагедии до сих пор иногда случаются», — добавил пресс-секретарь президента.
Единственный способ предотвратить подобные трагедии, по словам Пескова, это достижение всех целей спецоперации.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.