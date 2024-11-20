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Происшествия После массированной атаки жителей новгородского села перевели в ПВР. Несколько человек обследуют в больнице

После массированной атаки жителей новгородского села перевели в ПВР. Несколько человек обследуют в больнице

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7 комментариев

Власти Новгородской области утром 20 ноября провели в Окуловке заседание КЧС по ликвидации последствий ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор области Андрей Никитин.

Сейчас проводится осмотр поселка Котово. Жителей поселка вывезли на автобусах и разместили в пунктах временного пребывания в Окуловке, обеспечили горячим питанием и спальными местами. Кто-то отправился к родственникам. Никто не пострадал, но несколько пожилых людей поместили в больницу для обследования.

Авиационная угроза уже снята. На месте находятся группы разминирования, МЧС, Росгвардии. После проверки жителям разрешат возвращаться в свои дома — ориентировочно после обеда.

«Считаю, что все структуры сработали четко, слаженно. Благодарю коллег за работу», — отмечает Никитин.

За ночь в Новгородской области, по данным Минобороны, было уничтожено 20 беспилотных летательных аппаратов. Всего БПЛА атаковали девять регионов, в том числе Московскую область.

Обновление:

Изначально сообщалось, что людей эвакуировали из Кулотино, однако позже губернатор Никитин отредактировал свой пост, теперь в нем значится Котово.

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Комментарии
7
Стелла Моисеевна
39 минут
Итак. Берём жЫрный красный карандаш. Рисуем.
282493173
15 минут
всё строго по плану
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