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Происшествия В небе над Ленобластью ночью ждали беспилотники. Самолеты аккуратно обходили опасную зону

В небе над Ленобластью ночью ждали беспилотники. Самолеты аккуратно обходили опасную зону

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16 комментариев

Прошедшая ночь выдалась тревожной. В Министерстве обороны РФ отчитались об уничтожении больше 40 БПЛА в девяти регионах страны, в том числе над Новгородской областью. Ждали вражеские аппараты и в Ленинградской области.

В Минобороны в среду утром сообщили, что средствами ПВО за эту ночь было уничтожено и перехвачено 44 беспилотника. Больше половины из них — 20 дронов — в Новгородской области. По данным Flightradar, после полуночи самолеты облетали Лугу, Кириши и Новгородскую область.

По информации «Фонтанки», в районе двух-трех часов ночи в правоохранительные органы проходили сообщения, что со стороны Смоленской (где ночью сбили два дрона), Новгородской и Псковской областей по направлению к Ленинградской области могли лететь несколько БПЛА. Также, по нашим данным, объявлялась «беспилотная опасность».

В пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы» уточнили, что ночью аэропорт Пулково работал штатно на прием и вылет. Сейчас все также спокойно.

О каких-либо сбитых БПЛА на территории Ленобласти не сообщали ни в Минобороны, ни в администрации региона.

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Комментарии
16
Гость
1 час
"С целью обезопасить граждан Российской Федерации я принял решение..."
Сила в Правде!!
1 час
до киришей долетит и всё.
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