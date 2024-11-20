В небе над Ленобластью ночью ждали беспилотники. Самолеты аккуратно обходили опасную зону

Прошедшая ночь выдалась тревожной. В Министерстве обороны РФ отчитались об уничтожении больше 40 БПЛА в девяти регионах страны, в том числе над Новгородской областью. Ждали вражеские аппараты и в Ленинградской области.
В Минобороны в среду утром сообщили, что средствами ПВО за эту ночь было уничтожено и перехвачено 44 беспилотника. Больше половины из них — 20 дронов — в Новгородской области. По данным Flightradar, после полуночи самолеты облетали Лугу, Кириши и Новгородскую область.
По информации «Фонтанки», в районе двух-трех часов ночи в правоохранительные органы проходили сообщения, что со стороны Смоленской (где ночью сбили два дрона), Новгородской и Псковской областей по направлению к Ленинградской области могли лететь несколько БПЛА. Также, по нашим данным, объявлялась «беспилотная опасность».
В пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы» уточнили, что ночью аэропорт Пулково работал штатно на прием и вылет. Сейчас все также спокойно.
О каких-либо сбитых БПЛА на территории Ленобласти не сообщали ни в Минобороны, ни в администрации региона.
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