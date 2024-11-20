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Общество Как найти МКС в небе над Петербургом: наглядная инструкция

Как найти МКС в небе над Петербургом: наглядная инструкция

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10 комментариев

Вечером 20 ноября в небе над Петербургом можно будет увидеть Международную космическую станцию. Как отличить ее от, например, самолетов, рассказали в телеграм-канале «Лахта Центра».

На опубликованном видео наглядно показали, как выглядят заходящие в Пулково самолеты, а как пролетающая в космосе МКС. Последняя узнается по траектории: она перемещается с запада на восток над южным горизонтом, отметили в канале.

Если облака не позволят увидеть МКС над Петербургом сегодня, у желающих понаблюдать за ночным небом будет еще один шанс завтра, и еще несколько — на этой и следующей неделе. «Расписание движения» станции можно узнать на сайте МКС или некоммерческом портале Heavens-Above, созданном для наблюдения за спутниками.

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Комментарии
10
alexpv
1 час
Безобразие, рассекретили положение станции. Теперь любой маньяк сможет найти её в небе и пробить обшивку из охотничьего ружья).
Гость
1 час
То ли дело на Украине! На Украине искать в небе МКС не имеет смысла, так как украинцев на МКС нет и не было никогда.
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