Как найти МКС в небе над Петербургом: наглядная инструкция

Вечером 20 ноября в небе над Петербургом можно будет увидеть Международную космическую станцию. Как отличить ее от, например, самолетов, рассказали в телеграм-канале «Лахта Центра».

На опубликованном видео наглядно показали, как выглядят заходящие в Пулково самолеты, а как пролетающая в космосе МКС. Последняя узнается по траектории: она перемещается с запада на восток над южным горизонтом, отметили в канале.

Если облака не позволят увидеть МКС над Петербургом сегодня, у желающих понаблюдать за ночным небом будет еще один шанс завтра, и еще несколько — на этой и следующей неделе. «Расписание движения» станции можно узнать на сайте МКС или некоммерческом портале Heavens-Above, созданном для наблюдения за спутниками.