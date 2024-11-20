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Происшествия «Удар прошел через нерв». Петербуржец едва не поджарился в бане

«Удар прошел через нерв». Петербуржец едва не поджарился в бане

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6 комментариев

Несколько человек могли получить электротравму после посещения «Приморских бань». Об инциденте 20 ноября рассказал «Фонтанке» Павел, который в минувшую пятницу пошел попариться с друзьями, а в итоге уехал на скорой.

«Сижу в парилке с другими людьми, тут встает мужчина и тут же падает! Первая мысль — поскользнулся… Кто-то берет упавшего парня за плечи, чтобы помочь подняться и тут мы понимаем, что через нас идет ток. Помню, как кто-то говорит: „срочно из парилки, тут электричество“. Пытаюсь сделать шаг, а ноги уже не слушаются. Чувствую как ток идет через тело и мышцы парализованы», — рассказал Павел.

После того как гости смогли покинуть парилку, мужчина обратился к сотрудникам заведения, но получил ответ, что подобные ситуации у них никогда не происходили. Пока к месту происшествия шел техник, Павел перекрыл вход в парилку, чтобы туда не вошли другие гости. По его словам, минут через 10 к месту подошла сотрудница и закрыла сауну лентой. Администратор заведения к тому моменту не была в курсе случившегося, удивленно спросила Павла: «А что случилось?» Пострадавший говорит, что попытался вернуть деньги за вход, но снова столкнулся с недоумением со стороны сотрудников.

Павел заполнил заявление на возврат, а затем уехал на скорой. «В больнице после обследования сказали: „Удар прошел через нерв“», — отметил собеседник «Фонтанки». Врачи поставили ему диагноз — электротравма, и предупредили, что боль в ноге может сохраняться до трех месяцев. Мужчина намерен обратиться в Роспотребнадзор.

Представители бани рассказали «Фонтанке», что получили претензию со стороны посетителя, уточнив, что мужчине были возвращены деньги за посещение. Больше никто из гостей с претензией не обращался.

В «Приморских банях» не смогли ответить, были ли какие-то неполадки с электрикой, но подчеркнули, что в банном комплексе установлены УЗО — устройства защитного отключения, которые срабатывают в критических случаях.

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Комментарии
7
DEMOMON
12 минут
УЗО должно использоваться в связке с дифф-автоматом. И вообще-то у них просто отвалилась "земля".
Гость
11 минут
Буду банален. В правовом государстве такую сауну разорили бы миллионные иски от посетителей. Здесь ничего не будет. Даже штрафа не будет. В лудшем случае, вызовут Джамшудку, он изолентой починит.
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