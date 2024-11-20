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Образ жизни Туризм На пляж в декабре. Почему нужно ехать в Краснодарский край зимой

На пляж в декабре. Почему нужно ехать в Краснодарский край зимой

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1 комментарий

Поездка в Сочи, Анапу или Геленджик летом — самая обычная вещь. Но что делать на российском юге зимой, когда купаться и загорать невозможно? Оказывается, много чего — и эти развлечения так же хороши, как теплый песок и море.

Медитировать на море на зимнем пляже. Да, такие на Кубани тоже есть — с лежаками и непромокаемыми креслами, за которые не придется драться с другими туристами. Ведь в декабре здесь далеко не так людно, как в июле, а значит, больше покоя и возможностей для ретрита в условиях мягкой южной зимы. Спокойно посидеть с чашкой кофе, глядя на волны, — бесценно. К тому же пляжи оборудованы всем необходимым для занятия йогой, а в ресторанах вдоль берега все так же отлично готовят. И еще можно фотографироваться с песковиками. Это как снеговики — только южные.

Купаться в горячих источниках. Пусть море и воздух остыли — тем приятнее окунуться в эти целебные воды, которые помогают снять стресс, нормализовать сон и настроение. И потом: вокруг большинства источников расположены комфортабельные курорты, где можно жить со всеми удобствами и наслаждаться прелестями сытной и вкусной кубанской кухни. Кстати, можно заодно получить консультацию хороших врачей, полностью обследоваться и подлечить, например, суставы.

Поехать в горы. Для этого необязательно любить горные лыжи — хотя инструкторы на горнолыжных курортах Краснодарского могут научить несложным приемам и предоставят всю нужную экипировку. Но чистейший горный воздух полезен и без сложных физических упражнений, которые вполне можно заменить прогулками и катаниями на упряжке хаски.

Осматривать достопримечательности. Памятников природы и архитектуры в Краснодарском крае великое множество. Только и проблем — выбрать, куда именно поехать. На плато Лаго-Наки или к горе Фишт? Бродить по тисо-самшитовой роще у Мезмая или фотографировать кипарисы озера Сукко? Все одинаково интересно и увлекательно, так что лучше приезжать сюда на более длительное время — и возвращаться еще и еще.

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Комментарии
1
Zet
1 час
почему нужно? чтобы зимой подкормить местный турбизнес...
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