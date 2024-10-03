Туристов в Краснодарском крае ждут на зимних пляжах

В Краснодарском крае к зиме подготовят около ста пляжей, там можно будет гулять, любоваться закатами и дышать морским воздухом.

Зимние пляжи оборудуются как для купального сезона. На песке и гальке ставят лежаки, качели, непромокаемые кресла и скамейки. Купаться будет нельзя, зато можно загорать: с декабря по март солнца в Краснодарском крае меньше, чем в летние месяцы, однако все еще больше, чем в Центральной России или Петербурге.

