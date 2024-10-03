Туристов в Краснодарском крае ждут на зимних пляжах

В Краснодарском крае к зиме подготовят около ста пляжей, там можно будет гулять, любоваться закатами и дышать морским воздухом.
Зимние пляжи оборудуются как для купального сезона. На песке и гальке ставят лежаки, качели, непромокаемые кресла и скамейки. Купаться будет нельзя, зато можно загорать: с декабря по март солнца в Краснодарском крае меньше, чем в летние месяцы, однако все еще больше, чем в Центральной России или Петербурге.
На пляжах также оборудуют фотозоны с песковиками. Это классические снеговики в три шара и с ведерком на голове — только из песка. На самых крупных пляжах региона к зиме установят тренажеры и обустроят зоны для занятий йогой. Гостям предлагают посетить открытые спортивные тренировки и мастер-классы по танцам, можно взять напрокат велосипеды и обедать в ресторанах вдоль береговой линии.
Больше всего зимних пляжей в Сочи. Они есть также в Геленджике, Туапсе, Новороссийске, Ейске. Для зимних пляжей в Краснодарском крае разработан единый указатель — золотистый флажок.