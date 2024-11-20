Медленный велосипед и уроки ПДД. Как бизнес заботится о безопасности жителей города и курьеров

Источник: предоставлено пресс-службой Купера







Сервисы доставки в Петербурге активно развиваются, ежедневно на улицы выходят тысячи курьеров. Они уже давно стали полноценными участниками дорожного движения. Представители компаний, в свою очередь, активно включаются в работу по повышению безопасности — как для пешеходов и водителей, так и для самих курьеров.

В городском комитете по транспорту считают необходимым выстроить системный диалог с бизнесом по этому вопросу. Предлагается создать реестр курьеров и механизмы их идентификации. Как к этой ситуации относятся компании, какие решения видят, чего ждут от взаимодействия с властью — обсудили участники круглого стола «Фонтанки».

Больше доставок — больше курьеров

Российский рынок электронной коммерции продолжает развиваться, констатирует GR-директор Купера Павел Глухов: «Количество заказов растет, а значит, и курьеров становится все больше».

С коллегой согласен Максим Рожнёв, заместитель директора по взаимодействию с органами государственной власти сервисов электронной коммерции Яндекса: «Только в Яндекс Еде в Санкт-Петербурге количество заказов за последние пять лет выросло в 5,5 раз. Высокий спрос на услугу не мог не отразиться на количестве курьеров на дорогах».

По сути дела, курьеры сейчас — очень заметные участники дорожного движения. От того, насколько они вписываются в общий поток, зависит и безопасность всех жителей городов, включая самих курьеров, и дальнейшее развитие бизнеса. Представители компаний это понимают. Как отметила руководитель административно-хозяйственного отдела доставки ВкусВилл Светлана Ветрова, «системная работа по регулированию курьеров необходима для обеспечения комфортной и безопасной среды в городе». Участвовать в ней должны все: и сами курьеры, и представители отрасли, а также государственные и общественные структуры.

Источник: предоставлено пресс-службой ВкусВилла







ПДД для курьера

Процесс во всех компаниях примерно одинаков: вводные занятия перед началом доставки, информационные материалы в специальных чатах и приложениях, где курьеры обрабатывают заказы. В Купере есть постоянные профилактические занятия, в рамках которых рассказывают о правилах безопасного перемещения на улице и во дворах, а также предупреждают обо всех изменениях в законах. Кроме того, работает специальная горячая линия для курьеров — 400 операторов готовы в любую минуту принять звонок и рассказать, как нужно действовать в сложной ситуации на дороге. Самим курьерам выдают одежду и сумки со светоотражающими элементами — так их хорошо видно даже на темной дороге.

«В документе, который курьер подписывает перед стартом сотрудничества, есть пункт про соблюдение правил дорожного движения. Если произошло нарушение, мы проводим разъяснительную работу с курьером, в отдельных случаях можем прекратить взаимодействие», — рассказал Павел Глухов.

Аналогичные меры предпринимают во ВкусВилле, где, как и в Купере, есть горячая линия, которая принимает жалобы на поведение курьеров на дорогах. Все отзывы о несоблюдении ПДД курьерами фиксируются и передаются кураторам доставки для разъяснительной работы. В случае системных нарушений сервис отказывается от сотрудничества, пояснила Светлана Ветрова.

В Яндексе в Москве и Петербурге действуют так называемые велопомощники, которые дежурят у дарксторов и на опасных участках дорог. Их задача — следить, чтобы курьеры спешивались на пешеходных переходах и соблюдали скоростные ограничения. Если помощник заметит нарушения, он напомнит велокурьеру о ПДД. «Мы не планируем вводить штрафные санкции, а работаем с мотивацией и системой качества, которая исключает из доставки курьеров, нарушающих стандарты сервиса», — объяснил Максим Рожнёв.

Источник: предоставлено пресс-службой Яндекс Еды







Тише едешь — проще живешь

Отдельная история — транспорт. В основном он арендованный, чуть более половины курьеров ездят на велосипедах и электровелосипедах. За техническим состоянием следят фирмы, которые предоставляют в аренду транспорт. Яндекс, например, создает собственный парк. Там разработали электровелосипед специально для курьеров — у него есть багажник для термосумки, USB-порт для зарядки смартфона, а также дополнительная защита от брызг на одежду. Он оснащен безопасной батареей, а специальный IoT-модуль контролирует движение с учетом ПДД, не позволяя превышать скорость.

ВкусВилл тоже работает в этом направлении. «Наша приоритетная задача — модернизация парка, — рассказала Светлана Ветрова. — ВкусВилл предоставляет курьерам электровелосипеды с литий-железо-фосфатными батареями, они максимально безопасны для использования в сервисе доставки. Кроме того, велосипеды, которые ВкусВилл арендует, ограничены в скорости — не более 25 км/ч, и курьер не сможет никак превысить эту скорость. Сейчас все электровелосипеды поддерживают автоматическое включение фар. Некоторые курьеры забывали включать фары в светлое время суток либо игнорировали установленные правила. Сейчас в велопарке внутренней аренды ВкусВилла этот вопрос решён. Ведутся работы по оборудованию этой технологией и личного транспорта курьеров».

Источник: предоставлено пресс-службой Купера







Вопросы к власти

При этом представители всех трех сервисов подчеркивают: что бы они ни делали самостоятельно, нужно сотрудничество с различными городскими и государственными структурами. Дело в том, что большинство дорожных происшествий с участием курьеров — это результат того, что инфраструктура для велосипедистов в городах зачастую отсутствует. Там же, где велодорожки есть, сами пешеходы не воспринимают их как выделенные полосы для особого вида транспорта. Горожане используют их как пешеходные дорожки для прогулок в том числе с детьми, а это увеличивает риски.

«Дело не только в курьерах, — заметила Светлана Ветрова. — У нас много велосипедистов на дорогах, для них нужны маршруты, велосипедные дорожки». Максим Рожнёв подчеркнул, что, по данным Яндекса, на 270 тыс. км, пройденных курьерами, случается только одно ДТП. «Чтобы перевести курьеров с тротуаров, важно, чтобы для них была соответствующая инфраструктура — велополосы и велодорожки», — сказал он.

Эту задачу планируют решать власти Петербурга. Недавно заместитель председателя петербургского комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков, обсуждая с представителями бизнеса проблему безопасности движения, пообещал, что Смольный займется велоинфраструктурой: сейчас в Петербурге 150,3 км веломаршрутов — до конца 2026 года планируют построить еще 30,7 км. Будет ли этого достаточно — вопрос открытый. Со своей стороны, власть предлагает свои способы мониторинга курьеров: «Если есть специальные велосипеды, было бы хорошо, чтобы они ездили со специальными номерами. Эти номера могли бы считываться городскими камерами, и в случае, если произошло нарушение, нарушитель был бы наказан», — сказал Ваньчков.