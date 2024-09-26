«Хотелось бы снизить градус напряжения». Курьеры «Яндекса» в Петербурге получат новые сумки и велосипеды с номерами

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Сервисы «Яндекса» 26 сентября провели паблик-ток о безопасности на дорогах для курьеров-партнеров из Петербурга. Они получат новые сумки с читаемыми номерами и с октября смогут арендовать разработанные по заказу компании электровелосипеды, которые тоже будут оснащены номерами. В городском комитете по транспорту инициативу по обеспечению безопасности поддерживают и доводить до непопулярных мер, как было с электросамокатами, не хотят.



«В ближайшее время, может быть до конца года, мы вам пришлем новые сумки, которые будут отличаться от всего того, что есть сейчас. И в целом мы идем к тому, чтобы номера были светящиеся и их было легко различить, в том числе в темное время суток. Поэтому мы увеличим количество светоотражающих элементов на сумках», — сообщил на встрече с доставщиками руководитель службы управления операциями «Яндекс. Еды» Сергей Долгов.

Сервисы «Яндекса» инвестировали в безопасность доставки более 500 млн рублей. Например, в приложении для доставщиков «Яндекс. Про» сделали SOS-кнопку, которую можно нажать в случае экстренной ситуации. Также компания разработала собственный электровелосипед. Он оснащен фарами и безопасной батареей, а IoT-модуль (от англ. internet of things — «интернет вещей») контролирует соблюдение ПДД и скоростного режима.



С октября и до конца года в 10 городах России появятся несколько тысяч таких электровелосипедов для курьеров. Все они будут доступны для аренды в «Яндекс. Про». В частности, на территории Петербурга будет два велохаба, где доставщики смогут арендовать такой транспорт. Представитель компании отметил, что устройство невозможно угнать. Как раз потому, что арендовать его может только авторизованный во внутренней системе «Яндекса» пользователь, туда же велосипед передает информацию о своих перемещениях.



Кроме того, весной этого года среди доставщиков «Яндекса» появились велопомощники в Москве и Петербурге. Они сдают тест на знание ПДД и проходят дополнительное обучение. Их задача — следить за соблюдением правил парковки велосипедов у дарксторов и дежурить на опасных участках дорог. Если помощник заметит нарушения, он напомнит велокурьеру о ПДД.



«Любая инициатива, о которой мы договоримся с городом и которая повлияет на безопасность, — это не усложнение вашей деятельности. Не воспринимайте это как что-то, что будет тяжело и сложно, потому что мы всегда будем рядом. Если в какой-то момент мы договоримся, что такие номера должны быть на велосипедах, я вам их напечатаю, привезу куда надо, придумаю крепления, бесплатно выдам и попрошу их использовать. А дальше, соответственно, на вашей совести — использовать их или нет», — пообещал Долгов.



Компания вводит эти изменения по собственной инициативе. Они будут распространяться на партнеров сервисов «Яндекс. Еда», «Яндекс. Лавка» и «Деливери». В отличие от столицы, у Петербурга пока нет конкретных решений относительно регулирования работы курьеров. Но есть задача выработать их в диалоге, сказал на встрече заместитель председателя петербургского комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

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Он отметил, что городу хотелось бы, чтобы существовал определенный реестр курьеров и был организован стандарт для униформы сотрудника, чтобы было понятно, на какую компанию работает человек. «Если есть специальные велосипеды, было бы хорошо, чтобы они ездили со специальными номерами. Эти номера могли бы считываться городскими камерами, и в случае, если произошло нарушение, нарушитель был бы наказан. Если какая-то ситуация возникла, чтобы это помогло в ней разобраться», — сказал Ваньчков.



По его словам, городу хотелось бы снизить уровень напряжения, чтобы не доводить ситуацию до точки кипения, как в случае с электросамокатами. В свою очередь Смольный обязуется развивать велоинфраструктуру. Сейчас в Петербурге 150,3 км веломаршрутов. До конца 2026 года планируют построить еще 30,7 км велодорожек.



«Появляется много курьеров и такое же количество недовольных. Не хочется, чтобы это перешло какую-то грань, когда недовольных стало больше. Наша задача — послушать вас, высказать свои опасения с нашей стороны и попытаться достигнуть понимания. Для того, чтобы ваша полезная профессия развивалась, но с необходимыми элементами безопасности», — добавил Ваньчков, обращаясь к участникам.

Эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов рассказал курьерам о наиболее существенных нарушениях и о перспективах изменения ПДД. В частности, о поправках, которые предусматривают постановку всех самокатов и велосипедов с электродвигателем на госучет. «Вчера действительно состоялось обсуждение в Аналитическом центре правительства Российской Федерации. Было очень жарко. <...> В обществе градус напряженности очень высокий», — предостерег он.



После выступления экспертов каждый курьер мог задать интересующие его вопросы. Для доставщиков, которые хотели посетить мероприятие, но не могли присутствовать очно, была организована онлайн-трансляция.

