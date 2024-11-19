Петербуржец погиб в результате пожара в Колпинском районе

В Колпинском райне Петербурга на Понтонной улице произошел пожар. В результате возгорания погиб мужчина. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает городское управление МЧС.
Вечером на Понтонной улице в доме 2 размером 6х8 метров начался пожар. Сообщение о возгорании в помещении площадью 40 квадратных метров поступило в 21:41.
Пожар потушили меннее чем за 1,5 часа — к 23:04. Отмечается, что на месте возгорания погиб мужчина.
Пожар тушили 15 человек личного состава МЧС, которые использовали 3 единицы техники.
Накануне, 18 ноября, тушили трехкомнатную квартиру в Калининском районе Петербурга. В результате пожара в доме 9 пострадал мужчина, которого доставили в больницу.
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