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Общество Авиакомпаниям Катара и Кувейта предложили выполнять рейсы между городами России

Авиакомпаниям Катара и Кувейта предложили выполнять рейсы между городами России

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35 комментариев

Авиакомпаниям Катара и Кувейта предложили выполнять каботажные перевозки по территории РФ — то есть совершать полеты между пунктами внутри страны, не являясь при этом ее резидентами. Об этом 19 ноября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию «Росавиации».

По информации издания, вопрос обсуждался на встрече делегаций этих стран в Куала-Лумпуре в конце октября.

В протоколе, подписанном после переговоров с авиавластями Катара, было сказано, что «российская сторона направит официальное письмо, касающееся каботажных рейсов», а кувейтская сторона пообещала «изучить механизм каботажа» и выразила готовность ждать аналогичного официального письма от российских властей.

Также авиавласти РФ предложили рассмотреть вариант приобретения самолетов у катарских и кувейтских авиакомпаний, однако катарская сторона сразу отметила, что ее национальный авиаперевозчик в настоящее время «сталкивается с нехваткой воздушных судов».

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Катар Кувейт Каботажные рейсы Авиаперевозки в России Росавиация
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Комментарии
35
tochilshik
1 час
Эмираты масло,Кувейт самолеты.меня терзают..ну вы поняли.
михаил.ру
2 часа
прорыв
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