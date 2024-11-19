Убежать из ноября: 6 новых увлекательных книг к наступлению холодов

Ноябрь — время, когда совершенно не хочется на улицу, потому что темно, сыро и далеко до Нового года. Зато с чистой совестью можно провести тихий вечер за легкой книгой.

Каждый читатель уникален: одному нужна атмосфера теплой страны и милый безмятежный сюжет, обязательно со счастливым концом, а другому — леденящие душу загадки и таинственные закоулки, чья тьма рифмуется с ранними сумерками за окном. В нашей подборке — очень разные истории, от уютного детектива до семейной саги, от приключенческого фэнтези до любовной драмы в Южной Италии. Объединяет их атмосфера дальних краев (потому что почти во всех книгах герои отправляются в путь), и то, что они все по-настоящему увлекательны.

Наташа Пулли, «Маяк на краю времени»

Перевод Александры Гусевой, «Дом историй», 18+, 2024

Источник: предоставлено издательством







Авторов и сюжеты в издательстве «Дом Историй» выбирает Анастасия Завозова — переводчица Донны Тартт, видный литературный критик. Ее развлекательное чтение всегда красивое и причудливое, вот и одна из главных ноябрьских новинок у «Дома Историй» такая.

Альтернативная Англия Наташи Пулли — жуткий кошмар любого британца, потому что ее захватили французы. Главный герой — англичанин, который потерял память внезапно, подъезжая к вокзалу города Лондр (так у них называется Лондон). На нем пальто с тартановой подкладкой, в кармане — два билета, и все, что он помнит, — неуловимый образ женщины по имени Мэделин, которой очень идет темно-зеленый цвет. В поисках утраченной прошлой жизни он отправляется на затерянный маяк в Шотландии, которая и в этой реальности борется за независимость. Альтернативная история, маяки, вереск, паровозы и заводы, атмосфера немного Мьевиля, немного Куанг, немного Геймана — если вам знакомы эти имена и образы, смело отправляйтесь на «Маяк на краю времени», не пожалеете.

— Направьте ее к югу, тогда вы сможете заснять, как она идет, — крикнул кто-то Джо.

— Кто идет? — беспомощно спросил Джо.

— Зима, смотрите! Эта штука готова?

— Да, — сказал Джо. — Но… — он умолк, наконец поняв, о чем они все говорили.



Над морем стремительно неслась зима. Она надвигалась с запада, оставляя за собой на поверхности воды четкую серую полосу льда. Джо подошел к краю кладбища, чтобы посмотреть, как она достигнет пляжа. Послышался треск: видимо, это образовывался иней. Фиона бросилась вверх по ступенькам, и он наконец понял, чего они хотят, когда мать велела ей встать в десяти футах левее от камеры. Она ждала, когда морозная линия окажется рядом, чтобы побежать вместе с ней, так чтобы впереди нее оказалось лето, а позади — зима. Чуть поодаль рыбаки и их жены тоже бежали, смеясь.



Джо уставился на стремительный морозный вихрь. Это было невозможно — нигде, совершенно нигде в мире не бывало такой погоды. Разве что налетел бы какой-то необычайный полярный ураган — но шторм давно затих.



По-видимому, это было как-то связано со столбами в море. Зима распространялась от этих парных колонн, стоящих в воде, словно они вбирали в себя холод откуда-то еще.

Пьерджорджо Пулижи, «Книжный клуб „Детективы по вторникам“»

Переводчица Юлия Гиматова, «МИФ», 16+, 2024

Источник: предоставлено издательством







В издательстве утверждают, что эта книга утешит фанатов Ричарда Османа в перерывах между его романами.

Главный герой Марцио Монтекристо — мрачный желчный тип, похожий на вампира. У него трагическое прошлое и безрадостное настоящее, полное тяжелых коробок и вредных посетителей. Он держит книжный магазин, где продаются только детективы и живут два черных кота: Марпл и Пуаро. Когда в их тихом итальянском городке появляется неуловимый маньяк с песочными часами, друзья-полицейские убеждают Марцио присоединиться к расследованию, потому что литература иногда дает надежду даже там, где бессильна криминалистика.

Стоит читать ради десятков очень изящно вплетенных литературных отсылок, да и сюжет действительно изобретательный, с несколькими по-настоящему хитрыми поворотами.

— Только послушай, как красиво он говорит, — по­лицейский обратился к коллеге. — Сразу видно, куль­турный человек.

— Культурный? — возмущенно переспросила жен­щина, оглядываясь по сторонам. — Детективы — это культура?

— Что ты имеешь в виду? — обиженно спросил Мар­цио.

— Ничего, ничего… — ответила Анджела, продолжая с подозрением осматривать сотни криминальных ро­манов, триллеров и детективов на стеллажах. «Черные коты» был маленьким независимым книж­ным магазином, который специализировался на детек­тивах: ни один другой книжный в городе не мог похва­статься столь обширной коллекцией.

— Что ж, полагаю, вы пришли не за покупками.

— Верно мыслишь, — ответил Карузо. — Мы читаем столько актов, протоколов и прочей макулатуры, что… читать книги? Да еще и про убийства и расследования? Ну уж нет, спасибо.

Рагим Джафаров, «Башня тишины»

«Альпина.Проза», «Яндекс Книги», 18+, 2024

Источник: предоставлено издательством







Мистический детектив с айзербайджанским колоритом — довольно необычно. Еще необычнее, что главный герой, который и будет вести расследование, — слепой.

Компенсирует он это внимательностью, острым умом и прекрасным слухом — и успешно морочит людям головы, представляясь зороастрийским магом Шахриваром. Однажды на пороге уютной московской студии самозваного колдуна возникнет загадочный посланник его отца — крупного азербайджанского бизнесмена, а дальше, может статься, познания в древней персидской магии, которые наш герой считал сугубо теоретическими, окажутся применимыми на практике.

До выхода в свет бумажной книги осталось буквально несколько дней, зато на Яндекс Книгах уже есть электронный текст и хорошая аудиоверсия, что особенно ценно, учитывая особенности речи персонажей.

— Год лебедя будет для вас интересным,

— Руслан сделал паузу, три раза щелкнул четками, продолжил:

— Но непростым. Лебедь приносит мудрость только тем, кто к этому готов.

— А я готова? — шепотом, с придыханием спросила Алина.



Руслан представил, как она смотрит на него с приоткрытым ртом. Рот у нее приоткрыт всегда. Чтобы осознать этот факт, глаза не нужны. Руслан давно научился определять перекачанные губы по голосу. Он становится глуховатым, невнятным, немножко гнусавым. А главное — вязким, блестящим. Звук ее голоса как будто вымазывает Руслана маслом.



— Готовы ли? — Он повторил ее же вопрос, это безотказная рабочая схема.

— Я… Я не уверена, наверное, нет! А если не готова, то что? Случится что-то плохое? Андрей от меня уйдет, да? А что же теперь? Можно как-то… ну… защититься?..

Анн Берест, «Почтовая открытка»

Перевод Аллы Беляк, «Поляндрия NoAge», 18+, 2024

Источник: предоставлено издательством







Эта история начинается в Париже с одной загадочной открытки, на которой нет ничего, кроме четырех имен. Все они принадлежат предкам одной профессорской семьи, евреям, погибшим в войну. Открытка оказалась в почтовом ящике в тот момент, когда все были в отъезде. Отправитель не указан. Семья теряется в догадках, кто мог так жестоко напомнить им о жутком прошлом, и чего вообще хочет добиться таинственный отправитель. Чтобы узнать это, герои отправятся в долгое и захватывающее путешествие, которое принесет не только слезы, но и внезапную искреннюю радость, а самое главное — больше знаний о корнях и о собственном месте в мире.

Анн Берест, писательница из семьи профессиональных литераторов, за этот роман получила Гонкуровскую премию и бешеную популярность теперь и за рамками французской литературы.

— Пройдет несколько десятилетий, и дети моей дочери тоже будут смотреть фотографии. И, глядя на нас, точно так же думать, что мы принадлежим к какому-то древнему миру. Возможно, даже более древнему, чем этот…



На следующее утро Эмма и Эфраим отправляются вместе с дочерьми в путь длиной почти две тысячи километров. Мириам впервые едет на поезде. Она часами прижимается носом и щеками к стеклу — может смотреть в окно до бесконечности: Мириам кажется, что поезд прямо на ходу придумывает эти пейзажи специально для нее, в голове у нее складываются истории. Городские вокзалы поражают воображение. В Будапеште поезд как будто въезжает в собор.



Загородные станции с их красным кирпичом или яркими наличниками, напротив, кажутся кукольными домиками.



Однажды утром, проснувшись, они обнаруживают, что буковые леса сменились прорубленной в скале колеей — каменная стенка так близко, словно вот-вот обрушится. Чуть дальше, на мосту, окутанном туманом, Мириам вскрикивает:

— Смотри, мама, мы летим над облаками!

Константин Соловьёв, «Канцелярская крыса»

АСТ Nova Fiction, 16+, 2024

Источник: предоставлено издательством







Не так давно на встрече с читателями Соловьёва спросили, почему его герой — Герти из псевдовикторианской Англии, а не Николай из Нижнего Новгорода. Соловьев немедленно ответил: «Честно говоря, там будут твориться такие ужасы, что совесть не позволила мне переносить такое на нашу почву».

Итак, честный и порядочный юный банковский служащий Герти Уинтерблоссом, прибыв по важным делам в далекую тропическую колонию, немедленно оказывается втянут в ужасающе мрачные проделки местного то ли маньяка, то ли сумасшедшего колдуна, а нам остается с замиранием сердца следить за его злоключениями и радоваться, что в Полинезии малость теплее, чем в Петербурге.

— Добро пожаловать в Новый Бангор!



Герти поспешно обернулся. Наблюдавший за швартовкой офицер шутливо отдал ему честь. На рукаве кителя мелькнул знак: кругляш и две линии под ним. Лейтенант? Сублейтенант? Герти никогда толком не разбирался в морских званиях.



— Благодарю, — пробормотал он и, не зная, что сказать еще, на всякий случай добавил:

— Прекрасная, кажется, погода?

— Если верить термометру, девяносто градусов с самого утра. Не завидую я здешним курам. Должно быть, они несут готовый омлет, успевай лишь подставлять тарелки…

— Жарковато, — признал Герти, обливавшийся потом, и оттянул врезавшийся в шею галстук.

— Полинезия, — сказал офицер таким тоном, будто это все объясняло.

— Привыкайте. Здесь такая погода царит примерно четыреста семьдесят дней в году.

— Но в году лишь триста шестьдесят пять дней.

— Только не в полинезийском, — усмехнулся офицер. — В полинезийском гораздо больше. Здесь время тянется куда дольше, чем на континенте. Тропики.

Франческа Джанноне, «Почтальонша»

Перевод Юлии Гармашовой, Belles Lettres, 12+, 2024

Источник: предоставлено издательством







Два года назад первый роман молодой писательницы Франчески Джанноне буквально взорвал итальянский рынок. От дебютов обычно не ждут всенародного обожания и тиражей в полмиллиона, но здесь — особый случай. Яркая, чувственная атмосфера, много вкусной еды, текст, буквально взрывающийся запахами и звуками итальянского юга оказался не только милой открыткой, но и мощной историей о том, как иногда тяжело достается женщине свобода. У главной героини, Анны, есть все: обеспеченный муж, очаровательный крошка-сын, природное изящество, образованность и острый ум. Работа деревенского почтальона такой синьоре совсем не подходит, однако она добивается именно ее — и становится в войну ангелом-хранителем своего небольшого города.

— Милая, что ты такое говоришь? Ты, конечно, шутишь? — спросил Карло, то ли развеселившись, то ли встревожившись.

— Ничуть, — отрезала она.

— Но ты ведь женщина! — вскинулась Агата.

— И что с того?

— Да брось, Анна, — вмешался посмеивающийся Карло. — Работа почтальона — это не женское дело.

— Это кто сказал? — парировала она.

— Анна, ну в самом деле. Глядишь, в следующем году снова начнешь учительствовать. Может, место освободится. Если уж так хочется себя занять, всегда можешь подсобить мне на винодельне…

— Ах вот как! — вспыхнула Анна. — Теперь тебе понадобилась моя помощь. Теперь.

Карло уставился на нее, несколько обескураженный подобным обвинением.

— Быть почтальоном — это не для тебя, — слабо запротестовал он.

— Если уж на то пошло, это вообще не для женщин, — решительно уточнила Агата.

— И что же в этой работе такого неподходящего? — уязвленно спросила Анна.

— Прежде всего, это тяжело, — ответил Карло, откладывая вилку. — Целыми днями на ногах, в дождь и в зной. Посмотри, что стало с Феруччо… здоровье угробил. Давай начистоту. Нет на свете женщин-почтальонов.

— Не было, — сказала Анна.

Елена Нещерет, специально для «Фонтанки.ру»