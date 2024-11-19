Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

2 м/c,

зап.

 749мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 99,94
EUR 105,46
13 лет для Лавленцева
Оплата лицом в метро стартует
Дом Радио
Меняют порядок капремонта
Промышленный Петербург
Чемпионка мира по шахматам
Строительство В Выборгском районе в 2026 году построят школу на 1550 мест

В Выборгском районе в 2026 году построят школу на 1550 мест

599
1 комментарий

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на строительство школы на 1550 мест в Выборгском районе. Как сообщают в Группе ЦДС, ввести ее в эксплуатацию планируют во втором квартале 2026 года.

Школа П-образной формы и переменной высотности от одного до четырех этажей будет зонирована так, чтобы развести потоки начальной, средней и старшей школы.

На первом этаже школы в квартале Parkolovo расположатся классы начальной школы и кабинеты для маломобильных учеников, а также два бассейна, помещения для кружков, мастерские технологии и кулинарии, медицинский и пищеблоки.

На втором этаже будет находиться двухуровневый читальный зал, медиатека, спортзал для младших школьников, учебные кабинеты для основной и старшей школы и помещения для кружков. Третий этаж займут учебные классы и спортзал для учеников с 5-го по 11-й классы, оставшиеся кабинеты для учебы и кружков будут на четвертом этаже.

На пришкольной территории создадут спортивный кластер с полем для мини-футбола, ямой для прыжков, двумя спортплощадками и полосой препятствий, также здесь появится площадка для торжественных мероприятий.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
вот видите же - рожают , и школа ,конечно, будет переполнена
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«ПСК Эксперт»: Несбывшиеся прогнозы в недвижимости
19 ноября, 15:00
Новости компаний
GloraX создал управляющую компанию GloraX Home
18 ноября, 15:00
Новости компаний
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
«ПСК Эксперт»: Несбывшиеся прогнозы в недвижимости
19 ноября, 15:00
YE’S Leader — в числе победителей народного выбора конкурса «Доверие потребителя»
18 ноября, 15:16
GloraX создал управляющую компанию GloraX Home
18 ноября, 15:00
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11
GloraX Новоселье — победитель независимой премии
15 ноября, 16:10
Билеты в театр — за счет Банка «Санкт-Петербург»
15 ноября, 15:20
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00