В Выборгском районе в 2026 году построят школу на 1550 мест

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на строительство школы на 1550 мест в Выборгском районе. Как сообщают в Группе ЦДС, ввести ее в эксплуатацию планируют во втором квартале 2026 года.

Школа П-образной формы и переменной высотности от одного до четырех этажей будет зонирована так, чтобы развести потоки начальной, средней и старшей школы.

На первом этаже школы в квартале Parkolovo расположатся классы начальной школы и кабинеты для маломобильных учеников, а также два бассейна, помещения для кружков, мастерские технологии и кулинарии, медицинский и пищеблоки.

На втором этаже будет находиться двухуровневый читальный зал, медиатека, спортзал для младших школьников, учебные кабинеты для основной и старшей школы и помещения для кружков. Третий этаж займут учебные классы и спортзал для учеников с 5-го по 11-й классы, оставшиеся кабинеты для учебы и кружков будут на четвертом этаже.

