На бывших вокзальных территориях в Адмиралтейском районе построили новый детский сад на 260 детей

На Измайловском бульваре в Адмиралтейском районе построили новый детский сад на 260 детей. Как сообщают в Группе «Эталон», садик недавно получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Садик стоит на территориях, где раньше проходили железнодорожные пути и стояли технические помещения Варшавского вокзала.

На первом этаже здания расположились основная входная группа, бассейн и пищеблок, а также ячейки для групп раннего возраста (1–2 года) и групп для детей с особенностями речевого развития, каждая со своим отдельным выходом на игровые площадки. На втором этаже находятся ячейки для групп младшего (3–4 года) и среднего дошкольного возраста (4–5 лет), музыкальный и физкультурный залы, а также медицинский блок. На третьем — четыре ячейки для групп старшего дошкольного (5–6 лет) и подготовительного (6–7 лет) возраста, а также помещения для кружков, прачечная и соляная комната.