Дубль Кузнецова помог СКА обыграть худшую команду чемпионата КХЛ

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» из Хабаровска. Встреча проходила 18 ноября в Петербурге. Армейцы с Невы выиграли со счетом 6:3 (2:0, 3:2, 1:1).

Голы за СКА забили Владимир Алистров (4-я минута), Сергей Плотников (6-я), Иван Зинченко (29-я), Евгений Кузнецов (30-я, 38-я) и Михаил Григоренко (47-я). У «Амура» отличились Яков Рылов (27-я, 38-я) и Артур Гиздатуллин (57-я).

Эта победа стала для СКА 17-й в 29 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Петербургский клуб занимает третье место в Западной конференции с 37 очками. «Амур», в свою очередь, потерпел 13-е поражение подряд и остается худшей командой чемпионата.