Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как -1

3 м/c,

ю-з.

 743мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 99,94
EUR 105,46
Меняют порядок капремонта
Чемпионка мира по шахматам
Дом Радио
Нападение на Вадима Евсеева
Промышленный Петербург
«Гойда» в Петербурге
Последствия непогоды
Спорт Дубль Кузнецова помог СКА обыграть худшую команду чемпионата КХЛ

Дубль Кузнецова помог СКА обыграть худшую команду чемпионата КХЛ

803
3 комментария

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» из Хабаровска. Встреча проходила 18 ноября в Петербурге. Армейцы с Невы выиграли со счетом 6:3 (2:0, 3:2, 1:1).

Голы за СКА забили Владимир Алистров (4-я минута), Сергей Плотников (6-я), Иван Зинченко (29-я), Евгений Кузнецов (30-я, 38-я) и Михаил Григоренко (47-я). У «Амура» отличились Яков Рылов (27-я, 38-я) и Артур Гиздатуллин (57-я).

Эта победа стала для СКА 17-й в 29 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Петербургский клуб занимает третье место в Западной конференции с 37 очками. «Амур», в свою очередь, потерпел 13-е поражение подряд и остается худшей командой чемпионата.

Следующий матч СКА проведет также в Петербурге 21 ноября против «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
СКА Амур КХЛ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
265894609
1 час
И эта худшая команда ещё имела шансы на победу...
Гость
1 час
Да, этим стоит гордиться...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
До окончания SUP-квеста осталось 2 дня: спешите выиграть SUP-борд в середине лета
24 июля, 11:00
Новости компаний
Как выбрать весло: рекомендации для участников Фонтанка SUP и не только
22 июля, 16:00
Новости компаний
На SUP-борде всей семьей: как весело и безопасно кататься с детьми
19 июля, 14:00
ТОП 5
Новости компаний
YE’S Leader — в числе победителей народного выбора конкурса «Доверие потребителя»
18 ноября, 15:16
GloraX создал управляющую компанию GloraX Home
18 ноября, 15:00
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11
GloraX Новоселье — победитель независимой премии
15 ноября, 16:10
Билеты в театр — за счет Банка «Санкт-Петербург»
15 ноября, 15:20
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00
ГК «Главстрой Регионы» вошла в ТОП застройщиков России
14 ноября, 16:18