В Челябинске двухлетний внук запер бабушку на балконе. Понадобилась помощь спасателей

Двухлетний мальчик запер свою бабушку на балконе в Челябинске. Об этом 18 ноября сообщает МЧС.
Инцидент произошел случайно. После того как женщина оказалась запертой на балконе третьего этажа, выбраться оттуда самостоятельно у нее не получилось, и понадобилась помощь спасателей.
Сотрудники МЧС, прибывшие на вызов, поднялись по трехколенной лестнице и открыли запертую дверь. Малыш и бабушка не пострадали.
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