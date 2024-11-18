В Челябинске двухлетний внук запер бабушку на балконе. Понадобилась помощь спасателей

Двухлетний мальчик запер свою бабушку на балконе в Челябинске. Об этом 18 ноября сообщает МЧС.

Инцидент произошел случайно. После того как женщина оказалась запертой на балконе третьего этажа, выбраться оттуда самостоятельно у нее не получилось, и понадобилась помощь спасателей.

Источник: МЧС

Сотрудники МЧС, прибывшие на вызов, поднялись по трехколенной лестнице и открыли запертую дверь. Малыш и бабушка не пострадали.