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Происшествия Мужчина пострадал при пожаре в квартире на Тимуровской

Мужчина пострадал при пожаре в квартире на Тимуровской

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Трехкомнатную квартиру тушили вечером 18 нобря в Калининском районе Петербурга. Об этом сообщает городское управление МЧС.

Сообщение о пожаре в доме 9 по Тимуровской улице поступило в 19:49. В 18-метровой комнате выгорел один квадратный метр обстановки. С огнем справились менее чем за 15 минут силами 10 человек и двух единиц техники.

При пожаре пострадал мужчина, которого доставили в больницу.

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