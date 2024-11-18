Мужчина пострадал при пожаре в квартире на Тимуровской

Трехкомнатную квартиру тушили вечером 18 нобря в Калининском районе Петербурга. Об этом сообщает городское управление МЧС.

Сообщение о пожаре в доме 9 по Тимуровской улице поступило в 19:49. В 18-метровой комнате выгорел один квадратный метр обстановки. С огнем справились менее чем за 15 минут силами 10 человек и двух единиц техники.

При пожаре пострадал мужчина, которого доставили в больницу.