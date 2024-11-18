Лепс планирует жениться на 18-летней невесте следующим летом

Певец Григорий Лепс планирует жениться на своей 18-летней девушке Авроре Кибе. Об этом 61-летний артист заявил в эфире программы «Шоу Воли» на телеканале ТНТ.

«Когда свадьба? Ну, надеюсь, что летом. Она вчера прилетела, я попросил. Правда, эти перелеты, знаешь, как-то выматывают мои кошельки. Давно не виделись. У нее было несколько свободных дней, она прилетела. Сегодня пойдем куда-нибудь, посидим, с мамой ее поговорим опять же», — заявил Лепс.

По информации издания «СтарХит», Киба — дочь влиятельных бизнесменов, которые владеют недвижимостью в элитном итальянском курорте Форте-деи-Марми, где были апартаменты и у Григория Лепса.

В июне девушка ответила критикам, которые обсуждали большую разницу в возрасте с ее избранником. По ее словам, «свобода — это про то, когда ты позволяешь другим думать, что ты плохой, а тебе с этим абсолютно комфортно».