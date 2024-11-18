Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как 0

5 м/c,

ю-з.

 735мм 85%
Подробнее
4 Пробки
USD 100,00
EUR 105,71
Фильм о Трампе — что в нём
«Гойда» в Петербурге
Дом Радио
Последствия непогоды
Бесплатное жилье в СПб
Танки в городе
Почему все опять болеют
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Иностранцам в Новосибирской области запретили работать в детсадах

Иностранцам в Новосибирской области запретили работать в детсадах

822
6 комментариев

В Новосибирской области трудовым мигрантам запретили работать в детских садах. Такое постановление губернатора Андрея Травникова было опубликовано на сайте правительства региона, сообщает ТАСС.

Согласно документу, иностранцам, работающим по патентам, будет запрещено заниматься такими видами деятельности, как розничная торговля напитками, специализированная продажа табачных изделий, предоставление услуг легкового такси и аренда автомобилей с водителем, а также дошкольное образование.

В постановлении говорится, что предприниматели должны за два месяца после вступления документа в силу привести количество привлекаемых иностранных сотрудников в соответствие с новыми требованиями.

В Ленинградской области, напомним, губернатор запретил иностранным гражданам работать в сфере легкового такси и арендованных автомобилей с водителем до конца 2024 года. Аналогичные ограничения уже действуют почти в 40 регионах страны. «Фонтанка» разбиралась, почему такси в Ленобласти и других регионах будет дорожать, но не из-за иностранцев.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Мигранты Борьба с мигрантами
Лайк
LIKE6
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
В д. Гадюкино - дожди.
38 минут
А в СПб когда антишерстяная программа заработает?
hayalci33
8 минут
Да слава богу! Наконец-то Травников что-то дельное сделал для своего региона!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
Новости компаний
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
Новости компаний
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
ТОП 5
Новости компаний
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11
GloraX Новоселье — победитель независимой премии
15 ноября, 16:10
Билеты в театр — за счет Банка «Санкт-Петербург»
15 ноября, 15:20
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00
ГК «Главстрой Регионы» вошла в ТОП застройщиков России
14 ноября, 16:18
Стартовал прием заявок на получение гранта в размере до 500 000 рублей для социальных предприятий
14 ноября, 16:16
В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны
14 ноября, 15:45