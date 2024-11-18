Иностранцам в Новосибирской области запретили работать в детсадах

В Новосибирской области трудовым мигрантам запретили работать в детских садах. Такое постановление губернатора Андрея Травникова было опубликовано на сайте правительства региона, сообщает ТАСС.

Согласно документу, иностранцам, работающим по патентам, будет запрещено заниматься такими видами деятельности, как розничная торговля напитками, специализированная продажа табачных изделий, предоставление услуг легкового такси и аренда автомобилей с водителем, а также дошкольное образование.

В постановлении говорится, что предприниматели должны за два месяца после вступления документа в силу привести количество привлекаемых иностранных сотрудников в соответствие с новыми требованиями.

В Ленинградской области, напомним, губернатор запретил иностранным гражданам работать в сфере легкового такси и арендованных автомобилей с водителем до конца 2024 года. Аналогичные ограничения уже действуют почти в 40 регионах страны. «Фонтанка» разбиралась, почему такси в Ленобласти и других регионах будет дорожать, но не из-за иностранцев.