Тариф «без мигрантов». Почему такси в Ленобласти и других регионах будет дорожать, но не из-за иностранцев

Источник: Александр Баранов/Коммерсантъ







На прошлой неделе правительство Ленинградской области ввело запрет на работу иностранцев в такси. Аналогичные ограничения уже действуют почти в 40 регионах страны. По логике, это должно подтолкнуть цены вверх, ведь доступных водителей станет меньше, но на деле прямая зависимость между удорожанием услуг перевозчиков и ограничениями не прослеживается. Цены на такси в соседнем с Петербургом регионе за последний год и так по разным данным выросли на 29–35%. И вырастут еще, но вряд ли только из-за изгнания мигрантов.



Ничего нового



С предложением о запрете работы иностранцев в такси после «анализа состояния законности» выступила прокуратура Ленобласти. Губернатор региона поддержал инициативу и 19 августа подписал соответствующее постановление.



Как объяснили в пресс-службе областной администрации, запрет будет действовать в 2024 году и коснется не всех, а только граждан Узбекистана, Таджикистана, Молдовы и Азербайджана. В такси по-прежнему смогут работать граждане стран-членов Евразийского экономического союза — Армении, Казахстана, Белоруссии и Киргизии, а также иностранцы, оформившие визу.



Дело в том, что граждане всех указанных стран могут приезжать в Россию без визы, но приехавшие из не входящих в ЕАЭС, чтобы работать здесь, должны получить разрешительный документ — патент. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 2002 года дает главам регионов право ежегодно устанавливать запрет на привлечение компаниями и предпринимателями иностранцев, работающих по патентам, с учетом региональных особенностей рынка труда и необходимости в первую очередь трудоустроить граждан России.



Так что практика не нова, и многие регионы страны активно ею пользуются, чтобы ограничивать работу мигрантов не только в такси, но и других отраслях, иногда системообразующих для региона. Например, в Амурской области еще во время пандемии ввели запрет на привлечение иностранцев в сфере золотодобычи, а в 2024 году меру расширили до перевозок и торговли.



Субъекты вводили ограничения волнообразно. Если для одних катализатором стала пандемия, другие впервые инициировали этот процесс в марте-апреле этого года. После теракта в «Крокус Сити Холле» это сделали Камчатка, Крым, Нижегородская и Новосибирская области. Сейчас одним из последних ограничения ввел Севастополь — там указ губернатора был опубликован 8 августа.



В ряде регионов пока такие предложения только обсуждаются: в Татарстане оценкой последствий занялся местный Минпромторг, в Омской области проект указа губернатора на 2025 год подготовил региональный Минтруд. В Хабаровском крае предложение встретило сопротивление парламента из-за возможного дефицита кадров.



Запрет на работу в такси установлен почти в 40 субъектах, сказано в уведомлении к одному из региональных правовых актов. «Фонтанка» вручную насчитала 37.



Приводит ли это к росту цен



За год такси подорожало почти во всех регионах страны. К снаряду можно подходить со стороны официальной или неофициальной статистики, однако в случае петербургской агломерации и там, и там данные схожи.



Росстат фиксирует, что такси в Петербурге за год подорожало на 25%. В то же время в сервисе Т-Касса и аналитическом проекте T-Data (входят в группу Т-Банка) «Фонтанке» сообщили, что средний чек на поездку в такси в городе вырос на 23%, с 460 до 565 рублей.



В Ленобласти средний чек увеличился на 29% — с 354 до 457 рублей. Для сравнения, по Росстату рост составил 35%.



В Калининградской области, административным центром которой является туристически привлекательный город с населением около полумиллиона человек, средний чек на такси вырос на 27% — с 299 до 381 рубля (+25% по Росстату. — Прим.ред.). При этом губернатор региона подписал указ о запрете работы мигрантов еще в декабре 2023 года. И речь шла не об инновации, а о продлении меры, которая действовала в прошлые годы.



«Фонтанка» попросила аналитиков T-Data уточнить данные и по другим избранным регионам России, которые ограничивали привлечение мигрантов. Вот что получилось:



Амурская область: средний чек вырос на 22% — с 222 до 272 рублей.



Нижегородская область: рост на 20% — с 316 до 379 рублей.



Самарская область: увеличение на 25% — с 261 до 327 рублей.



Новосибирская область: рост составил 13% — с 374 до 422 рублей.



Тюменская область: средний чек вырос на 6% — с 296 до 314 рублей.



Проанализировав одновременно с этим данные Росстата, «Фонтанка» еще больше укрепилась в мысли, что прямой связи между ограничениями и стоимостью такси не прослеживается. Цены выросли во всех регионах страны, кроме Чукотки, Ингушетии и Адыгеи (возможно, дело в особенностях сбора статистики. — Прим. ред.). В большинстве субъектов цены выросли больше региональной годовой инфляции. Из тех, где меньше — пять регионов вводили «мигрантские» ограничения, в том числе Тюменская область, где фиксируется умеренный рост цен.



1 из 4 Источник: Росстат

Но это не показатель, поскольку наибольший рост также зафиксирован в регионах с ограничениями. Абсолютным лидером стала Смоленская область, где по официальным данным, такси подорожало на 74% при инфляции в 9,7%.



Губернатор региона подписал соответствующий указ в марте 2024 года. Предпринимателям был дан трехмесячный переходный период, чтобы перестроиться. Допустим, что по-хорошему в полную силу запрет заработал только-только. Но как тогда объяснить, что вторым по уровню роста цен на такси стал Забайкальский край, а ведь регион запретил нанимать мигрантов в такси еще в 2020 году, и с тех пор запрет только продлевался. Тем не менее цены в Забайкалье за год выросли на 53% при инфляции 10,8%.



Почему на самом деле такси так дорожает



Основная задача все же — предоставить места безработным гражданам России. При этом, хоть ситуация в регионах и отличается в целом по стране, безработица остается на рекордно низком уровне. Плюс нередко общественники и противники подобных запретов указывают на то, что местные не пойдут на низкооплачиваемые должности, на которых трудились мигранты. Для части отраслей, может быть, это и справедливо, но о такси сейчас вряд ли можно сказать, что там платят мало.



«На данный момент мы видим, что диапазон зарплат для водителей такси в Петербурге — от 100 до 130 тысяч рублей», — говорит руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова. Медианная предлагаемая зарплата в июле достигла 119 тыс. рублей, а за неполный август составила уже 129 тысяч, что на 14,6 тысяч (или 12,7%) больше, чем в аналогичном месяце 2023 года.



Даже официальная статистика говорит о том, что средняя зарплата жителей и гостей города, занятых в сфере сухопутного и трубопроводного транспорта (ОКВЭД 49. В него входит код 49.32 «Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем». — Прим. ред.) в июне 2024 года составила 94,5 тыс. рублей, что на 7% больше, чем год назад.



Параллельно росту зарплат обостряется дефицит кадров. По данным сервиса, конкуренция в Петербурге упала настолько, что сейчас на одну вакансию водителя (и автобуса, и такси) претендуют порядка 4 человек, хотя, например, в марте 2023 года их было 11. В Ленобласти такая же ситуация: на одну вакансию сейчас приходится один кандидат, подходящий под все требования, хотя работодатели в сфере такси в августе подняли свои предложения до 130 тыс. рублей. Это на 20 тыс. (или 19%) больше, чем в прошлом году.

Источник: HH.ru







«В данном случае, конечно, важно понять, от чего интерес соискателей падает к работе в такси и как это может сказаться на этом рынке. Среди причин падения активности соискателей могут быть и сезонный фактор, который может выправиться уже в сентябре (летом люди реже ищут работу), и действительно ужесточение норм и правил для водителей. Работа в такси теперь может стать не такой простой для входа новых кандидатов, как это было раньше, а значит временно, пока соискатели не привыкнут, рынок труда будет достаточно сильно обнажен», — отмечает Мария Бузунова.



На днях СМИ сообщили, что с сентября услуги такси могут подорожать еще в несколько раз в связи с дополнительным регулированием. С начала месяца на каждую машину надо оформлять полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), а сделать это можно только в отношении автомобиля, внесенного в региональный реестр. Для этого у водителя должно быть официальное разрешение на работу, а такие лицензии даже в столице есть только у четверти таксистов.



Впрочем, в таких заявлениях можно усмотреть признаки спекуляции — как будто бизнес заранее готовит потребителей к очередному росту цен, чтобы они не возмущались, когда он произойдет. Об этом ранее говорила агентству «Прайм» директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина. В качестве объективных причин роста цен она назвала удорожание новых автомобилей, а главное — увеличение комиссий агрегаторов и таксопарков. Если на региональном рынке работают таксопарки и среди них есть конкуренция, она не позволяет завышать стоимость услуг, но в случае с агрегаторами все иначе. Среди них доминирующее положение на рынке страны и подавляющего большинства регионов занимает «Яндекс Такси». Там затруднились ответить на запрос «Фонтанки» о том, как сказались на ценах в субъектах антимигрантские нормы.



Определенно ясно одно: чем меньше на рынке труда будет кандидатов, тем сложнее, а значит дольше работодатели будут искать сотрудников. Это дополнительные затраты, которые тоже должны окупаться. «В среднем по нашим данным срок закрытия вакансий, в том числе на таких массовых позициях, как водитель, курьер или кассир, за последние пару лет вырос на 30%. То есть если раньше работодатель мог найти работника на массовую профессию за 2–3 дня, то теперь это может занимать недели», — говорит представитель hh.ru.

