Запрет на работу в такси в Ленобласти коснется не всех иностранцев. Администрация региона опубликовала разъяснение

Работать в такси в Ленинградской области не смогут граждане Узбекистана, Таджикистана, Молдовы и Азербайджана, рассказали в пресс-службе руководства Ленинградской области. Запрет введен до конца 2024 года.



Ограничения не коснутся стран — членов ЕАЭС и граждан с визовым режимом въезда, отметили в пресс-службе. Компании, ИП и другие субъекты должны в течение трех месяцев расторгнуть трудовые контракты с мигрантами, у которых есть патенты на работу в такси.



«Запрет не распространяется на иностранных граждан государств — членов Евразийского экономического союза — Армении, Казахстана, Беларуси и Киргизии», — отметили в администрации Ленинградской области.

