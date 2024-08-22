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    Запрет на работу в такси в Ленобласти коснется не всех иностранцев. Администрация региона опубликовала разъяснение

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    Работать в такси в Ленинградской области не смогут граждане Узбекистана, Таджикистана, Молдовы и Азербайджана, рассказали в пресс-службе руководства Ленинградской области. Запрет введен до конца 2024 года.

    Ограничения не коснутся стран — членов ЕАЭС и граждан с визовым режимом въезда, отметили в пресс-службе. Компании, ИП и другие субъекты должны в течение трех месяцев расторгнуть трудовые контракты с мигрантами, у которых есть патенты на работу в такси.

    «Запрет не распространяется на иностранных граждан государств — членов Евразийского экономического союза — Армении, Казахстана, Беларуси и Киргизии», — отметили в администрации Ленинградской области.

    Нарушившим запрет положен штраф.

    О введении запрета на работу ряда иностранцев в такси в Ленобласти ранее сообщила региональная прокуратура. Она же и выступала с этой инициативой. Постановление 19 августа подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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