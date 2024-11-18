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Происшествия Три диких животных погибли в ДТП под Петербургом, человек в шоке

Три диких животных погибли в ДТП под Петербургом, человек в шоке

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14 комментариев

Один человек пострадал в результате ДТП с животными в ночь на 18 ноября во Всеволожском районе Ленинградской области. «Фонтанке» стали известны подробности.

Как сообщает ГКУ "ЛЕНОБЛПОЖСПАС", информация о ДТП в Куйвозовском сельском поселении поступила вчера за несколько минут до полуночи. «Хёндэ Солярис» столкнулся с дикими животными — тремя кабанами. На место выехал личный состав 104 пожарной части и выключил в машине аккумулятор, чтобы предотвратить возгорание.

По данным «Фонтанки», в ДТП на 37-м километре Приозерского шоссе пострадал один человек — мужчина. У него диагностировали состояние шока и ушибы. Мертвые кабаны ночью оставались на проезжей части.

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Комментарии
15
Zet
1 час
о... лет пять этот бред про аккум не писали... журналистка-декретница на работу вышла и за перо взялась?
Панкихой
1 час
Где точно? Выехал за мяском.
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