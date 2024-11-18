Мужчину с долларами в чемодане поймали в Пулково. Он пытался ввезти валюту на 4 млн рублей

Источник: СЗТУ







Пулковские таможенники помешали авиапассажиру ввезти в Россию крупную сумму денег в долларах. Заработаны они при этом были законно, а вот таможенными правилами мужчина решил пренебречь.

В аэропорту Пулково у 60-летнего мужчины, прилетевшего в Петербург из Стамбула, выявили более 44,7 тысячи долларов США наличными, сообщает 18 ноября пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. Авиапассажир попытался пройти с незадекларированной суммой через «зеленый» коридор.

На вопрос таможенного инспектора, сколько везет наличными, мужчина ответил, что 10 тысяч долларов США, и предоставил конверт с указанной суммой. Однако при досмотре его багажа таможенники нашли еще 34 706 долларов США, 10 евро и 600 рублей, которые пассажир пытался скрыть. По курсу ЦБ РФ на тот день общая сумма составила почти 4 миллиона рублей.

Пассажир пояснил, что с 1990 года работает по краткосрочным контрактам за рубежом. В конце 2023 года он подписал очередной контракт, а оплату по нему получил в конвертах. Платежные ведомости, доказывающие законность получения денег, у него имелись. Однако возвращаясь домой, мужчина не стал декларировать ввозимую сумму, хотя явно знал о правилах: инспекторам он показал ровно максимально разрешенную для провоза без декларации часть, а остальное спрятал.

При ввозе наличных в РФ сумма, превышающая 10 тысяч долларов США в эквиваленте, подлежит обязательному декларированию, а если она больше 100 тысяч долларов США в эквиваленте, нужно подтвердить законность происхождения денег. Как отмечают в таможне, мужчине было достаточно подать пассажирскую таможенную декларацию и проследовать в «красный» коридор — сборы и пошлины при декларировании наличных не взимаются. А так он заработал уголовное дело по факту незаконного перемещения наличной валюты через таможенную границу.