Колпинца задержали после нападения на ребёнка на детской площадке. Мальчику сломали нос ударом ноги

В изоляторе временного содержания проснулся 41-летний житель Колпинского района Петербурга после нападения на детской площадке. Пострадавший в четыре раза младше.

Подозреваемого задержали накануне, стало известно известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 ноября. Полиция искала его после того, как вечером 16 ноября в больницу обратился 10-летний школьник с ушибами на лице и переломом носа. По словам мальчика, он был избит на Павловской улице.

По данным полиции, ребенку досталось от нетрезвого 41-летнего местного жителя. По предварительной информации, мужчина ударил его ногой в лицо. Ребёнок растёт в неполной семье, которая не попадала в поле зрения правоохранительных органов. Подозреваемый уже привлекал внимание полиции. В 2013 году ему вменяли побои, уголовное преследование было прекращено в связи с истечением сроков давности.

Уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве. Доклад об установленных обстоятельствах ждёт председатель Следственного комитете России Александр Бастрыкин.