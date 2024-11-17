У ручья в Зеленогорске нашли скелет без рук, но с банковской картой

Человеческий скелет нашел гуляющий по лесу прохожий в Зеленогорске. Личность смогли установить по банковской карточке.

Как стало известно «Фонтанке» 17 ноября, останки были найдены в лесу неподалеку от Среднего проспекта в Зеленогорске. Череп лежал примерно в полуметре от всего остального, рук не было вовсе — скорее всего, это следы деятельности животных.

На теле были спортивные штаны и кеды, в кармане нашлась именная банковская карточка. Ее владелец пропал в июне этого года: он внезапно ушел из интерната, который расположен примерно в двух километрах от места обнаружения останков.