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Происшествия У ручья в Зеленогорске нашли скелет без рук, но с банковской картой

У ручья в Зеленогорске нашли скелет без рук, но с банковской картой

3 613
3 комментария

Человеческий скелет нашел гуляющий по лесу прохожий в Зеленогорске. Личность смогли установить по банковской карточке.

Как стало известно «Фонтанке» 17 ноября, останки были найдены в лесу неподалеку от Среднего проспекта в Зеленогорске. Череп лежал примерно в полуметре от всего остального, рук не было вовсе — скорее всего, это следы деятельности животных.

На теле были спортивные штаны и кеды, в кармане нашлась именная банковская карточка. Ее владелец пропал в июне этого года: он внезапно ушел из интерната, который расположен примерно в двух километрах от места обнаружения останков.

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Комментарии
3
Гость
1 час
Сходил за хлебушком... 😕
ixform
1 час
типа ушёл и искать его никто не стал он не нужен никому интернат для лишних людей кстати а вот ещё вопрос по поводу инвалидов которые могут дронами управлять - а то чего они просто так сидят в своём интернате бестолку
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