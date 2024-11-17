Милее, чем котик. В Петербурге заметили сову-крошечку

Одна из самых маленьких сов России, редкая для Петербурга, поселилась в парке Сергиевка. Это воробьиный сычик, он размером со скворца, рассказывает 17 ноября биолог Павел глазков в своем канале «Каждой твари по паре».

Сычик занесён в Красную книгу Санкт-Петербурга, его удалось поймать в объектив петербургскому фотографу Станиславу Крутоверцеву.

В крупных парках Петербурга эта птичка живет круглый год, выводит потомство в старых дуплах дятлов или в скворечниках. Охотится, часто даже днем, на мышевидных грызунов или мелких птиц. Но последние дают ему отпор, например синицы объединяются в стаю и прогоняют агрессора. На зиму сычики делают запасы из пойманной добычи и складируют в пустых дуплах или скворечниках.