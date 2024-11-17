Новый ангел Романа Шустрова устроился на скамейке у Пряжки и смотрит в небо

Источник: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»







На Матисовом острове 17 ноября появилась бронзовая фигура ангела с вертушкой-ветряком работы архитектора Романа Шустрова — в память о художнике. Волонтеры экокультурного проекта «Остров роз» в партнерстве с Музеем Петербургских ангелов установили его на скамье на набережной Пряжки напротив отеля «Матисов домик».

Источник: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

Проект удалось реализовать благодаря пожертвованиям. Инициатор установки, солистка Мариинского театра Анна-Мария Матис организовала большой благотворительный концерт «Музыка ангелов» с участием солистов Мариинского театра, нескольких хоровых коллективов и «Мисс Мира» Оксаной Федоровой. Откликнулось так много людей, что на собранные средства волонтеры не только завершили работу Романа Шустрова, отлив ее из бронзы, но и приобрели уличные скамьи и урны для благоустройства «Острова роз». На получение разрешений потребовался год, но организаторы отмечают, что чиновники проявляли открытость и всячески помогали.

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Судьба Матисова острова очень волновала Романа Шустрова. Он жил по соседству и мечтал превратить остров в Город мастеров, где могли бы совместно работать представители разных творческих профессий. Но пандемия остановила его планы. Тем не менее в 2023 году на острове были сданы в субаренду склады «Почты России», и тут стали открываться мастерские художников, ремесленников, театральных коллективов.

Волонтерский проект «Остров роз» существует с 2022 года, за это время горожане высадили более 500 именных семейных роз. Аллея роз, на которой установлен новый ангел, создана подопечными благотворительного фонда «Помощь детям».

«Если вы захотите в честь установки сделать ангелу подарок, то приносите вечнозеленые зимние растения в горшках — пусть вокруг ангела появится зеленый оазис, словно кусочек рая на земле», — предлагают организаторы.