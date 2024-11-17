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Происшествия «Отца выкинуло в окно». В пожаре в новосибирском селе погибли мать и четверо детей

«Отца выкинуло в окно». В пожаре в новосибирском селе погибли мать и четверо детей

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1 комментарий

В пожаре в Новосибирской области ночью 17 ноября погибли женщина и четверо ее детей, еще три члена семьи выжили.

Как сообщает МЧС, трагедия случилась в селе Новоселье Купинского района. Загорелся частный дом многодетной семьи, огонь охватил 80 квадратных метров. Отец и двое сыновей 12 и 14 лет смогли выбраться, а мать и четверо детей — нет. Отец госпитализирован в тяжелом состоянии. С членами семьи работает психолог МЧС.

По данным НГС, выжившие мальчики не пострадали и находятся у бабушки в том же селе. Погибшим детям было 6, 8, 10 и 11 лет, матери Ольге 35 лет, она работала продавцом в местном магазине. Отец, 37-летний Андрей, работал кочегаром. Соседи говорят, что семья благополучная.

Причиной пожара могла стать неисправная проводка или печь, рассказал НГС глава Новосельского сельсовета Виталий Анзельм. Отец семейства, по его словам, сильно порезался — «его вроде выкинуло в окно»: он открыл окно, чтобы вылезти, в дом поступил воздух, и пожар разгорелся.

«Но баллоны все нормальные. Как пожарные говорят, это из-за того, что воздух пошел. Там не взрыв, а хлопок такой был», — уточнил глава сельсовета.

Следственный комитет возбудил дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ).

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Комментарии
1
280206998
7 минут
Очень интересно, но ничего не понятно.
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