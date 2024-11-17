«Отца выкинуло в окно». В пожаре в новосибирском селе погибли мать и четверо детей

В пожаре в Новосибирской области ночью 17 ноября погибли женщина и четверо ее детей, еще три члена семьи выжили.

Как сообщает МЧС, трагедия случилась в селе Новоселье Купинского района. Загорелся частный дом многодетной семьи, огонь охватил 80 квадратных метров. Отец и двое сыновей 12 и 14 лет смогли выбраться, а мать и четверо детей — нет. Отец госпитализирован в тяжелом состоянии. С членами семьи работает психолог МЧС.

По данным НГС, выжившие мальчики не пострадали и находятся у бабушки в том же селе. Погибшим детям было 6, 8, 10 и 11 лет, матери Ольге 35 лет, она работала продавцом в местном магазине. Отец, 37-летний Андрей, работал кочегаром. Соседи говорят, что семья благополучная.

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU







Причиной пожара могла стать неисправная проводка или печь, рассказал НГС глава Новосельского сельсовета Виталий Анзельм. Отец семейства, по его словам, сильно порезался — «его вроде выкинуло в окно»: он открыл окно, чтобы вылезти, в дом поступил воздух, и пожар разгорелся.

«Но баллоны все нормальные. Как пожарные говорят, это из-за того, что воздух пошел. Там не взрыв, а хлопок такой был», — уточнил глава сельсовета.

Следственный комитет возбудил дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ).