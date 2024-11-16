Суд в Петербурге арестовал украинца, обвиняемого в неудачном поджоге покрышек

Московский районный суд заключил под стражу Николая Марченко, уроженца Украины, который обвиняется в попытке поджога покрышек в доме, где находится квартиры бывшей жены Петра Лунева, у которого был конфликт с украинским блогером Анатолием Шарием. О мере пресечения 16 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов.

Согласно материалам дела, 29 октября Марченко разместил шину на шестом этаже дома по Дунайскому проспекту и попытался поджечь её с помощью дизельного масла. Однако его действия не увенчались успехом из-за обстоятельств, не зависящих от него.

Марченко был задержан 15 ноября 2024 года и ему было предъявлено обвинение. В ходе допроса он рассказал, что искал подработку и согласился на поджог за тысячу долларов США. Однако, когда он попытался осуществить задуманное, у него ничего не вышло — он положил на шину горящую перчатку и сбежал с места происшествия. Позже заказчик потребовал попытаться еще раз, Марченко потребовал денег, и получил свою тысячу, только не долларов, а рублей.