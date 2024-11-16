Суд в Петербурге арестовал украинца, обвиняемого в неудачном поджоге покрышек

Московский районный суд заключил под стражу Николая Марченко, уроженца Украины, который обвиняется в попытке поджога покрышек в доме, где находится квартиры бывшей жены Петра Лунева, у которого был конфликт с украинским блогером Анатолием Шарием. О мере пресечения 16 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов.
Согласно материалам дела, 29 октября Марченко разместил шину на шестом этаже дома по Дунайскому проспекту и попытался поджечь её с помощью дизельного масла. Однако его действия не увенчались успехом из-за обстоятельств, не зависящих от него.
Марченко был задержан 15 ноября 2024 года и ему было предъявлено обвинение. В ходе допроса он рассказал, что искал подработку и согласился на поджог за тысячу долларов США. Однако, когда он попытался осуществить задуманное, у него ничего не вышло — он положил на шину горящую перчатку и сбежал с места происшествия. Позже заказчик потребовал попытаться еще раз, Марченко потребовал денег, и получил свою тысячу, только не долларов, а рублей.
На судебном заседании Марченко просил о мере пресечения, не связанной с заключением под стражу. Следующее заседание назначено на 14 января 2025 года.
Отметим, что за девять дней до задержания неизвестный облил горючим веществом дверь в том же доме. Как сообщала «Фонтанка», на Дунайском, 24 находится квартира бывшей жены Петра Лунева, известного как Одиссей и создателя мем-токена Grimace, находится в этом здании. Перед её квартирой уже горели покрышки с 2023 года, также обгоревшую шину нашли у дверей её бабушки.
Поджоги фиксировались и в других регионах России, включая Ставрополье и Челябинск. Все пострадавшие имеют связь с украинским блогером Анатолием Шарием, который имеет более миллиона подписчиков. Конфликт между ним и Луневым вспыхнул в ноябре 2023 года, после чего начались поджоги у жилищ его родственников.
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