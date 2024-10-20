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Происшествия «Эпидемия горящих покрышек»: запах горючего ощутили в подъезде на Дунайском

«Эпидемия горящих покрышек»: запах горючего ощутили в подъезде на Дунайском

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Накануне днем в диспетчерскую ГУ МЧС поступило сообщение, что на шестом этаже дома 24 по Дунайскому проспекту металлическая дверь была облита горючем веществом. Прибывшие на место службы обнаружили, что дверь в лифтовом холле издает резкий запах горючей жидкости, об этом 20 октября стало известно «Фонтанке».

На месте происшествия были взяты отпечатки пальцев, изъяты две бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как писала «Фонтанка», в этом доме находится квартира бывшей жены Петра Лунева, известного как Одиссей, создателя мем-токена Grimace. Перед ее квартирой на Дунайском уже горели покрышки в конце 2023 года. В начале этой недели мы писали, что обгоревшую шину нашли у дверей ее бабушки на Будапештской улице. Горящие покрышки приходилось тушить и в других парадных Петербурга, где проживали родственники Лунева.

Поджоги фиксировали в разных регионах России. В Ставрополье горела родительская квартира журналистки Полины Реутовой, а в Москве, Подмосковье и Челябинске жженый запах ощущают модераторы telegram-канала «Труха Барселона».

Все пострадавшие связаны с украинским блогером Анатолием Шарием, чья аудитория превышает миллион подписчиков. Лунев и Шарий совместно занимались продвижением токена, но в ноябре 2023 года между ними вспыхнул конфликт, а потом у его порога и жилища его родственников загорелись покрышки.

Задержанные после поджогов утверждают, что действовали по заказу, полученному через мессенджер Telegram. В мае этого года за неудачный поджог у квартиры Одиссея были арестованы двое. Более подробную информацию можно найти в материале «Фонтанки» «Покрышки с запахом Шария уезжают к Бастрыкину. Недругов топового блогера жгут от Петербурга до Урала».

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