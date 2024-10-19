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Общество Происшествия «Эпидемия горящих покрышек» не угасла. В Ставрополе снова подожгли квартиру знакомой блогера Шария

«Эпидемия горящих покрышек» не угасла. В Ставрополе снова подожгли квартиру знакомой блогера Шария

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В Ставрополе неизвестный поджег дверь квартиры родителей журналистки Полины Реутовой. Видео она опубликовала в своем телеграм-канале «Оптимистка в штатском». В комментарии «Фонтанке» 19 октября девушка выразила уверенность в причастности к поджогу украинского блогера Анатолия Шария.

Поджог произошел вечером 18 октября, на видео неизвестный в черной балаклаве и с бутылкой с неизвестной жидкостью, похожей на «коктейль Молотова», поднимается по лестнице, снимая на телефон, ненадолго уходит, возвращается уже с горящим запалом и швыряет бутылку. Слышится звон, и пламя моментально разгорается.

На вопрос, подозревает ли Реутова, что к поджогу причастен Шарий, журналистка ответила: «Да. Я в этом уверена».

Ставропольскую квартиру родителей Реутовой поджигают уже не впервые: в феврале 2024 года неизвестный облил дверь и выглянувшую из квартиры женщину неизвестной жидкостью и поджег, за неделю до этого были совершены две неудачные попытки поджога.

В начале 2024 года в Петербурге и еще пяти регионах России распространилась «эпидемия горящих покрышек» — серия поджогов дверей квартир близкого окружения нескольких людей, которые связаны с Шарием. Среди них криптоблогер Петр Лунев, известный как Одиссей — он сотрудничал с Шарием, но закончилось дело ссорой. Аналогично завершилось и общение украинского блогера с Реутовой, с которой они выступали на совместных эфирах. Для поджога использовались автопокрышки и бутылки с зажигательной смесью. Поджоги в Петербурге стоили жизни двум людям.

В середине октября «эпидемия горящих покрышек» напомнила о себе в Петербурге: неизвестные подожгли https://www.fontanka.ru/2024/10/14/74207645/ дверь квартиры семьи знакомых Лунева. Как показали камеры, незадолго до этого несколько человек занесли в парадную автомобильные покрышки.

Шарий в своем телеграм-канале 16 октября написал пост с угрозами в адрес «отдельных российских „СМИ“», «Время собирать камни. А судиться мы любим. Всерьез думали, что я забуду? Я ничего не забываю», — написал блогер.

«Фонтанка» подробно рассказывала о событиях «эпидемии горящих покрышек», героях истории и их отношениях с Шарием.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Анатолий Шарий Поджог Ставрополь Полина Реутова
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