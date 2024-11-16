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БПЛА взорвался на окраине города Людинова в Калужской области. Пострадали несколько домов и автомобилей. Об этом утром в субботу, 16 ноября, сообщает губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале. «По предварительной информации, <…> были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах и несколько автотранспортных средств», — написал глава Калужской области. Жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет, добавил губернатор. Шапша дал поручение организовать оперштаб для оценки полученных повреждений и оказания помощи.

Беспилотник взорвался в Калужской области

Беспилотник взорвался в Калужской области

Беспилотник взорвался в Калужской области

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