Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+8°

пасмурно, без осадков

ощущается как +5

3 м/c,

ю-з.

 746мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 100,00
EUR 105,71
Танки в городе
Куда пойти на выходных
Дом Радио
Почему все опять болеют
Промышленный Петербург
Почему Беглов меняет чиновников
Рейд на Апрашке
Подробности дела Оверчука
Алена Апина в Петербурге
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Беспилотник взорвался в Калужской области

Беспилотник взорвался в Калужской области

1 917
4 комментария

БПЛА взорвался на окраине города Людинова в Калужской области. Пострадали несколько домов и автомобилей. Об этом утром в субботу, 16 ноября, сообщает губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

«По предварительной информации, <…> были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах и несколько автотранспортных средств», — написал глава Калужской области.

Жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет, добавил губернатор.

Шапша дал поручение организовать оперштаб для оценки полученных повреждений и оказания помощи.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
БПЛА Калужская область
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
скажите пожалуйста, неспособность сбить беспелотник это уже дискредитация или еще нет?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11
GloraX Новоселье — победитель независимой премии
15 ноября, 16:10
Билеты в театр — за счет Банка «Санкт-Петербург»
15 ноября, 15:20
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00
ГК «Главстрой Регионы» вошла в ТОП застройщиков России
14 ноября, 16:18
Стартовал прием заявок на получение гранта в размере до 500 000 рублей для социальных предприятий
14 ноября, 16:16
В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны
14 ноября, 15:45
ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» расширяет семейную инфраструктуру
14 ноября, 14:40
В GloraX Premium Белорусская появилась опция отделки и меблировки
14 ноября, 11:25