Беспилотник взорвался в Калужской области

БПЛА взорвался на окраине города Людинова в Калужской области. Пострадали несколько домов и автомобилей. Об этом утром в субботу, 16 ноября, сообщает губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.
«По предварительной информации, <…> были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах и несколько автотранспортных средств», — написал глава Калужской области.
Жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет, добавил губернатор.
Шапша дал поручение организовать оперштаб для оценки полученных повреждений и оказания помощи.
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