«Каток у моря» захватили пираты — вечеринка по случаю открытия переносится

«Севкабель Порт» вечером 15 ноября сообщил подписчикам своих соцсетей, что вечеринка по случаю открытия «Катка у моря» в субботу не состоится.
Причина — слишком теплая погода в осеннем Петербурге: лед покрылся слоем воды, достаточным, чтобы пускать по нему бумажные кораблики, — что и делают сотрудники в ожидании у моря погоды, под музыку из «Пиратов Карибского моря».
Когда именно заработает каток — пока не ясно: в пресс-службе заверяют, что делается все возможное, чтобы каток работал уже в воскресенье 17 ноября. Деньги за уже купленные билеты на 16 ноября вернутся на карты автоматически. Ну а вечеринка с ди-джеями, надеются на площадке, все-таки состоится — на неделю позже.
Другие ледовые площадки Петербурга поступили иначе: «Каток у Флагштока» заранее предупредил, что работает для посетителей в пятницу 15 ноября, причем бесплатно, а на выходные закрывается. А в Новой Голландии «Фонтанку» заверили, что им не привыкать и пока всё идет по плану — на сайте продаются билеты на субботу и последующие дни.
По данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночь на 16 ноября в Петербурге +6,5 градуса, днем обещают до +9.
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