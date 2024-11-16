«Каток у моря» захватили пираты — вечеринка по случаю открытия переносится

Причина — слишком теплая погода в осеннем Петербурге: лед покрылся слоем воды, достаточным, чтобы пускать по нему бумажные кораблики, — что и делают сотрудники в ожидании у моря погоды, под музыку из «Пиратов Карибского моря».

Когда именно заработает каток — пока не ясно: в пресс-службе заверяют, что делается все возможное, чтобы каток работал уже в воскресенье 17 ноября. Деньги за уже купленные билеты на 16 ноября вернутся на карты автоматически. Ну а вечеринка с ди-джеями, надеются на площадке, все-таки состоится — на неделю позже.