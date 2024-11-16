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Общество «Честный знак» страшнее чайлдфри, чем иноагенты отличаются от ведьм, танки «Мосфильма» как тест на благонадежность

«Честный знак» страшнее чайлдфри, чем иноагенты отличаются от ведьм, танки «Мосфильма» как тест на благонадежность

В петербургском ЗакСе представители оператора системы «Честный знак» встретились с предпринимателями, но любви не вышло. Депутаты Госдумы запретили пропаганду чайлдфри — и кое-кто уже расчехляет «зачаточный пулемет». Иноагентов лишают доступа к деньгам, заработанным в России — при чем тут «Молот ведьм». Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров рассказал, что «Мосфильм» передал советские танки на нужды Вооруженных сил РФ — почему об этой новости опасно размышлять слишком долго.

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36 комментариев

Эти новости вы комментировали чаще всего. А ваши реакции обсудили главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков и ведущая Венера Галеева.

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Комментарии
37
Философ ()
1 час
Как всегда, смотрел декольте Венеры, звук не включал =))))
282834673
1 час
Ждём пересмотра необходимости разрешительного режима и факторов риска, конкретно с 25% остатков для маркировки лёгкой промышленности, это всё в ней избыточно и не имеет смысла.
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