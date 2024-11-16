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«Честный знак» страшнее чайлдфри, чем иноагенты отличаются от ведьм, танки «Мосфильма» как тест на благонадежность
В петербургском ЗакСе представители оператора системы «Честный знак» встретились с предпринимателями, но любви не вышло. Депутаты Госдумы запретили пропаганду чайлдфри — и кое-кто уже расчехляет «зачаточный пулемет». Иноагентов лишают доступа к деньгам, заработанным в России — при чем тут «Молот ведьм». Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров рассказал, что «Мосфильм» передал советские танки на нужды Вооруженных сил РФ — почему об этой новости опасно размышлять слишком долго.
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