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Общество «Артеку» передали рассекреченное личное дело космонавта Юрия Гагарина к столетию лагеря

«Артеку» передали рассекреченное личное дело космонавта Юрия Гагарина к столетию лагеря

994
6 комментариев

Музею международного детского центра «Артек» в Крыму передали рассекреченное личное дело космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Видеозаписью со встречи поделился 15 ноября телеграм-канал «Вы слушали Маяк».

По словам Борисова, дело Гагарина передано в «Артек» в честь столетия лагеря. Глава Роскосмоса отметил, что советский космонавт очень часто посещал детский центр и там многое связано с ним. К тому же Роскосмос и представители «Артека» договорились, что в дальнейшем лагерю будут переданы и другие экспонаты, связанные с космонавтикой. 

«Для них („Артека“) это очень важно. Они с большой теплотой относятся к каждой реликвии, которая там есть», — сказал Борисов. 

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как глава Роскосмоса подарил президенту РФ портрет Гагарина в честь 90-летия со дня рождения космонавта.

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Комментарии
6
Mimic
1 час
"«Для них („Артека“) это очень важно. Они с большой теплотой относятся к каждой реликвии, которая там есть», — сказал Борисов." -- для них важно личное дело Гагарина из Роскосмоса, которого у них в Артеке отродясь не было и быть не могло? Весьма странное собирание "реликвий".
282476237
35 минут
по заголовку вопрос: "к столетию" передали или рассекретили?
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