«Артеку» передали рассекреченное личное дело космонавта Юрия Гагарина к столетию лагеря

Музею международного детского центра «Артек» в Крыму передали рассекреченное личное дело космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Видеозаписью со встречи поделился 15 ноября телеграм-канал «Вы слушали Маяк».

По словам Борисова, дело Гагарина передано в «Артек» в честь столетия лагеря. Глава Роскосмоса отметил, что советский космонавт очень часто посещал детский центр и там многое связано с ним. К тому же Роскосмос и представители «Артека» договорились, что в дальнейшем лагерю будут переданы и другие экспонаты, связанные с космонавтикой.