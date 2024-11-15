Омбудсмен Москалькова попросила Минобороны разъяснить механизм демобилизации

Механизм демобилизации военнослужащих попросила прояснить уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. С просьбой она обратилась к заместителю начальника главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Александру Серговенцеву, пишет 15 ноября Интерфакс .

Москалькова отметила, что сначала призывная комиссия выносит решение об ошибочности мобилизации того или иного военнослужащего, затем оно доводится до командира воинской части, но у того нет механизма демобилизации военного. Она поинтересовалась, какой документ необходимо для этого издать.