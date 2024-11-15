Омбудсмен Москалькова попросила Минобороны разъяснить механизм демобилизации

Механизм демобилизации военнослужащих попросила прояснить уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. С просьбой она обратилась к заместителю начальника главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Александру Серговенцеву, пишет 15 ноября Интерфакс.
Москалькова отметила, что сначала призывная комиссия выносит решение об ошибочности мобилизации того или иного военнослужащего, затем оно доводится до командира воинской части, но у того нет механизма демобилизации военного. Она поинтересовалась, какой документ необходимо для этого издать.
Серговенцев согласился с мнением омбудсмена и уточнил, что передаст этот вопрос в главное управление кадров Минобороны.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.