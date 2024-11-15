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Общество Омбудсмен Москалькова попросила Минобороны разъяснить механизм демобилизации

Омбудсмен Москалькова попросила Минобороны разъяснить механизм демобилизации

6 582
19 комментариев

Механизм демобилизации военнослужащих попросила прояснить уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. С просьбой она обратилась к заместителю начальника главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Александру Серговенцеву, пишет 15 ноября Интерфакс.

Москалькова отметила, что сначала призывная комиссия выносит решение об ошибочности мобилизации того или иного военнослужащего, затем оно доводится до командира воинской части, но у того нет механизма демобилизации военного. Она поинтересовалась, какой документ необходимо для этого издать.

Серговенцев согласился с мнением омбудсмена и уточнил, что передаст этот вопрос в главное управление кадров Минобороны.

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Комментарии
19
iamback
2 часа
"и уточнил, что передаст этот вопрос в главное управление кадров Минобороны" смешно
282694747
2 часа
Какая забота!А Буянову она вытащить не хочет?
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