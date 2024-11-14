Актера из «Глухаря» Канахина* и лидера РДК** Капустина* приговорили к пожизненному сроку за нападение на Брянскую область

Актера из сериала «Глухарь» Кирилла Канахина* и лидера «Русского добровольческого корпуса» (РДК)** Дениса Капустина* заочно приговорили к пожизненному сроку по делу о вторжении в Брянскую область в 2023 году. Второй Западный окружной военный суд признал их виновными более чем по десяти статьям Уголовного кодекса.

Как сообщает 14 ноября «Коммерсантъ», по решению суда первые восемь лет подсудимые должны провести в тюрьме, после чего их поместят в колонию общего режима. Помимо этого Канахина и Капустина оштрафовали на 2,5 и 2 миллиона рублей соответственно.

Вместе с ними к пожизненному наказанию приговорены Александр Галанов, Алексей Огурцов и Антон Зырянов. В зависимости от роли и степени им вменяли совершение теракта, незаконный оборот взрывчатых веществ, прохождение обучения в террористических целях, пропаганду терроризма и другие преступления.

По версии следствия, в марте 2023 года вооруженная группа, в состав которой входили фигуранты, проникла в Брянскую область с Украины. Напавшие обстреляли автомобили, в результате чего погиб водитель, также был ранен 11-летний мальчик. Позже стало известно о гибели еще одного мужчины. Ответственность за нападение взял на себя «Русский добровольческий корпус», который входит в состав «Интернационального легиона» сил территориальной обороны Украины.

В феврале этого года Канахина и Капустина уже приговаривали к пожизненному сроку. Их признали виновными в госизмене, терроризме, незаконном обороте взрывчатых веществ и других преступлениях.

* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Организация признана террористической и запрещена в РФ.