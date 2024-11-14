Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, дождь

ощущается как +2

4 м/c,

ю-з.

 754мм 92%
Подробнее
7 Пробки
USD 98,37
EUR 104,29
Рейд на Апрашке
Подробности дела Оверчука
Дом Радио
Строители против ЦБ
Промышленный Петербург
Алена Апина в Петербурге
Кичеджи платит за всех
Лурье против лже-Беглова
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Бизнес Власть В ЦБ заявили, что снижение ключевой ставки будет плавным

В ЦБ заявили, что снижение ключевой ставки будет плавным

516
Написать комментарий

Центральный банк будет снижать ключевую ставку плавно, а не одномоментно, и в связи с этим не видит рисков навеса депозитов. Об этом 14 ноября сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган, отвечая на вопросы журналистов в Петербурге.

В четверг он принял участие в региональной коммуникационной сессии по денежно-кредитной политике, где принятые ЦБ решения по ключевой ставке обсуждались с представителями бизнеса в присутствии органов исполнительной власти города и Ленинградской области, экономистов и депутатов ЗакСа. В разговоре с прессой глава департамента отметил, что на сессии прозвучал вопрос об угрозе навеса депозитов в условиях высоких процентных ставок по ним и этим как раз интересовались предприниматели.

Рынок опасается, что вслед за снижением инфляции, которое позволит снизить ключевую ставку, вниз пойдут и ставки по банковским депозитам. Люди, недовольные этим, начнут массово забирать деньги со вкладов, что может снова привести к росту инфляции. Регулятор дает понять, что до этого не дойдет.

«По мере того, как инфляция будет снижаться и вернется под действием денежно-кредитной политики к цели 4%, произойдет неминуемое возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон. Но этот процесс будет постепенным. И понятно, что мы не одномоментно будем снижать ставку», — сказал Ганган.

Он напомнил, что принимая решение по ключевой ставки ЦБ анализирует большое количество показателей, в том числе прогноз по росту спроса, связанного с использованием накопленных сбережений граждан.

«Мы, если хотите, будем плавно корректировать траекторию ключевой ставки, чтобы потенциальный рост спроса по-прежнему соответствовал возможности предложения, чтобы не было отклонения спроса от возможности расширения производства товаров и услуг», — заверил он.

Департамент денежно-кредитной политики Банка России отвечает за анализ и объяснение широкой общественности решений по ключевой ставке. Андрей Ганган возглавил его с 2 октября, сменив на этом посту Кирилла Тремасова. На коммуникационной сессии в Петербурге представители бизнеса могли обсудить проблемы, высказать предложения и задать вопросы, касающиеся ДКП. Часть из них касалась прогнозов Банка России и траектории, в соответствии с которой будет меняться ключевая ставка.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Отец Родной
2 минуты
Плавным, начиная с 3036го года
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Стартовал прием заявок на получение гранта в размере до 500 000 рублей для социальных предприятий
14 ноября, 16:16
Новости компаний
В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны
14 ноября, 15:45
Новости компаний
Клиенты Sber Private Banking и СберПервого могут оформить Кредитную СберКарту Премиум
13 ноября, 17:08
ТОП 5
Новости компаний
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00
ГК «Главстрой Регионы» вошла в ТОП застройщиков России
14 ноября, 16:18
Стартовал прием заявок на получение гранта в размере до 500 000 рублей для социальных предприятий
14 ноября, 16:16
В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны
14 ноября, 15:45
ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» расширяет семейную инфраструктуру
14 ноября, 14:40
В GloraX Premium Белорусская появилась опция отделки и меблировки
14 ноября, 11:25
Экономь на поездках по городу с Drivee
14 ноября, 10:00
Будущее не за горами: в Петербурге набирает популярность проект «На Царскосельских холмах»
13 ноября, 18:00
Клиенты Sber Private Banking и СберПервого могут оформить Кредитную СберКарту Премиум
13 ноября, 17:08
«Ростелеком» в Петербурге и Ленобласти предложил новые тарифы на услуги для дома и семьи
13 ноября, 17:04
ГК «ПСК» шестой год подряд в числе надёжных застройщиков России
13 ноября, 17:00
БСПБ признан «Человекоцентричной компанией года» за персональный подход в обслуживании участников ВЭД
13 ноября, 16:25