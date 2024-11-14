В ЦБ заявили, что снижение ключевой ставки будет плавным

Центральный банк будет снижать ключевую ставку плавно, а не одномоментно, и в связи с этим не видит рисков навеса депозитов. Об этом 14 ноября сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган, отвечая на вопросы журналистов в Петербурге.

В четверг он принял участие в региональной коммуникационной сессии по денежно-кредитной политике, где принятые ЦБ решения по ключевой ставке обсуждались с представителями бизнеса в присутствии органов исполнительной власти города и Ленинградской области, экономистов и депутатов ЗакСа. В разговоре с прессой глава департамента отметил, что на сессии прозвучал вопрос об угрозе навеса депозитов в условиях высоких процентных ставок по ним и этим как раз интересовались предприниматели.

Рынок опасается, что вслед за снижением инфляции, которое позволит снизить ключевую ставку, вниз пойдут и ставки по банковским депозитам. Люди, недовольные этим, начнут массово забирать деньги со вкладов, что может снова привести к росту инфляции. Регулятор дает понять, что до этого не дойдет.

«По мере того, как инфляция будет снижаться и вернется под действием денежно-кредитной политики к цели 4%, произойдет неминуемое возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон. Но этот процесс будет постепенным. И понятно, что мы не одномоментно будем снижать ставку», — сказал Ганган.

Он напомнил, что принимая решение по ключевой ставки ЦБ анализирует большое количество показателей, в том числе прогноз по росту спроса, связанного с использованием накопленных сбережений граждан.

«Мы, если хотите, будем плавно корректировать траекторию ключевой ставки, чтобы потенциальный рост спроса по-прежнему соответствовал возможности предложения, чтобы не было отклонения спроса от возможности расширения производства товаров и услуг», — заверил он.

Департамент денежно-кредитной политики Банка России отвечает за анализ и объяснение широкой общественности решений по ключевой ставке. Андрей Ганган возглавил его с 2 октября, сменив на этом посту Кирилла Тремасова. На коммуникационной сессии в Петербурге представители бизнеса могли обсудить проблемы, высказать предложения и задать вопросы, касающиеся ДКП. Часть из них касалась прогнозов Банка России и траектории, в соответствии с которой будет меняться ключевая ставка.