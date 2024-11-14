СК оценил ущерб российских объектов от ударов ВСУ

Ущерб, причиненный российским объектам действиями ВСУ, оценен почти в 60 миллиардов рублей. Такие данные были получены специалистами судебно-экспертного центра Следственного комитета РФ во время исследования 25 тысяч зданий и объектов инфраструктуры. Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время совещания в Донецке главе СКР Александру Бастрыкину доложили, что работы по установлению ущерба велись в Брянской, Курской, Белгородской, Московской, Волгоградской и Рязанской областях. За 2024 год было выполнено около 900 экспертиз.

Помимо этого на данный момент уже расследовано около 70 уголовных дел, связанных с иностранными наемниками. Среди них граждане США, Грузии, Литвы, Латвии, Франции, Швеции и Молдовы. «По результатам рассмотрения уголовных дел судами в отношении более 30 наемников вынесены обвинительные приговоры», — уточнили в пресс-службе СКР.