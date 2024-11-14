Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +3

3 м/c,

ю-з.

 755мм 92%
Подробнее
4 Пробки
USD 98,37
EUR 104,29
Подробности дела Оверчука
Строители против ЦБ
Дом Радио
Алена Апина в Петербурге
Кичеджи платит за всех
Лурье против лже-Беглова
Наташа Королева дает показания
Малый бизнес и "Честный знак"
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Общество СК оценил ущерб российских объектов от ударов ВСУ

СК оценил ущерб российских объектов от ударов ВСУ

1 082
13 комментариев

Ущерб, причиненный российским объектам действиями ВСУ, оценен почти в 60 миллиардов рублей. Такие данные были получены специалистами судебно-экспертного центра Следственного комитета РФ во время исследования 25 тысяч зданий и объектов инфраструктуры. Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время совещания в Донецке главе СКР Александру Бастрыкину доложили, что работы по установлению ущерба велись в Брянской, Курской, Белгородской, Московской, Волгоградской и Рязанской областях. За 2024 год было выполнено около 900 экспертиз.

Помимо этого на данный момент уже расследовано около 70 уголовных дел, связанных с иностранными наемниками. Среди них граждане США, Грузии, Литвы, Латвии, Франции, Швеции и Молдовы. «По результатам рассмотрения уголовных дел судами в отношении более 30 наемников вынесены обвинительные приговоры», — уточнили в пресс-службе СКР.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
Рострелли
30 минут
60 миллиардов рублей? Ну это стоимость двух дней СВО.
Ганс-Дитрих Геншер
39 минут
а виноват байден, конечно) это он всё!)
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Клиенты Sber Private Banking и СберПервого могут оформить Кредитную СберКарту Премиум
13 ноября, 17:08
Новости компаний
«Ростелеком» в Петербурге и Ленобласти предложил новые тарифы на услуги для дома и семьи
13 ноября, 17:04
Новости компаний
Сбер: мужчины СЗФО оказались «улыбчивее» женщин
12 ноября, 16:12
ТОП 5
Новости компаний
ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» расширяет семейную инфраструктуру
14 ноября, 14:40
В GloraX Premium Белорусская появилась опция отделки и меблировки
14 ноября, 11:25
Экономь на поездках по городу с Drivee
14 ноября, 10:00
Будущее не за горами: в Петербурге набирает популярность проект «На Царскосельских холмах»
13 ноября, 18:00
Клиенты Sber Private Banking и СберПервого могут оформить Кредитную СберКарту Премиум
13 ноября, 17:08
«Ростелеком» в Петербурге и Ленобласти предложил новые тарифы на услуги для дома и семьи
13 ноября, 17:04
ГК «ПСК» шестой год подряд в числе надёжных застройщиков России
13 ноября, 17:00
БСПБ признан «Человекоцентричной компанией года» за персональный подход в обслуживании участников ВЭД
13 ноября, 16:25
GloraX объявил о развитии направления регионального мастер-девелопмента на форуме MREF
13 ноября, 15:15
В Санкт-Петербурге эксперты назвали смартфоны, которые чаще всего сдают в трейд-ин
13 ноября, 14:48
Setl Group выплатил 9-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-01
13 ноября, 14:20
В жилом квартале Respect возводится пятый этаж
13 ноября, 13:30